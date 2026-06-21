バイきんぐ・西村、九州で“海上”ヒッチハイク！「いま国内で行われてるロケでも最もしんどい部類」

2025年3月、2026年1月に放送され大きな反響を呼んだ『海上ヒッチハイク』。

その第3弾となる『海上ヒッチハイク 極上海の幸を求めて九州縦断430キロ』が、本日6月21日（日）に放送される。

この番組は、日本の海を“ヒッチハイク”しながら、極上の海の幸と、豊かな海の恵みを支える人々にフォーカスを当てていく“海上ヒッチハイク漂流記バラエティ”。

前回は新潟・佐渡島を出発し、北海道・奥尻島を目指して、“移動手段は船だけ”という海上ヒッチハイクを繰り返しながらいくつもの港を経由。日本の海に生きる人々との出会いとともに、各地の極上の海の幸を味わった。

第3弾となる今回の舞台は、九州。

前回に続き、バイきんぐ・西村瑞樹が海上ヒッチハイカーとして登場し、福岡県・門司港を出発して鹿児島県・枕崎港を目指す。

番組冒頭では、これまで2度にわたり海上ヒッチハイクの旅を見守ってきた小泉孝太郎が「車でのヒッチハイクでも大変なのに、船だけで移動する海上ヒッチハイクは、海がシケて出航できず、思うように進めないこともある。今回も相当過酷だと思います」とコメント。

小峠英二も「今、国内で行われているロケの中でも、最もしんどい部類に入るのでは」と、その過酷さを語る。

さらに国仲涼子は、「海上ヒッチハイクと聞いて、無理かもしれないと思いました。日数だけでなく天候にも左右されますし、自然にはかなわない。でも、港でどのようにヒッチハイクしていくのか楽しみです」と、心配と期待を込めてVTRを見守る。

門司港を訪れた海上ヒッチハイカー・西村は、船に乗せてくれる漁師を探す。しかし、「船で門司から枕崎まで乗せてくれる人を探しています」と声をかけるも、返ってくるのは苦笑いばかり。

それでも、声をかけ始めてわずか10分で、門司港から8キロ先の港まで船で送ってくれるという漁師と出会う。あまりにも幸先のよいスタートに、西村も「これは行ける気しかしない！」と期待をふくらませるが…。

福岡・門司港から鹿児島・枕崎港まで、総距離430キロに及ぶ海上ヒッチハイクの旅。

海上ヒッチハイカーとしてのスキルをいかんなく発揮した西村が、海に生きる人々、海上から望む絶景、そして九州各地で味わう極上グルメと出会っていく。天候に行く手を阻まれながらも進んでいく船旅の行方に注目だ。