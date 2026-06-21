フィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花（23）が21日までに自身のインスタグラムを更新。ネーム＆背番号入りのサッカー日本代表“公式オリジナル”ユニホーム姿を披露した。

「アディダスさんから、名前入りの日本代表ユニフォームをいただきました 背中には『RIKA』の文字入り！」と、背番号3のネーム入りユニホーム姿の写真をアップ。

「アディダスアスリートとして、このような素敵なプレゼントをいただけて本当に嬉しいです 2026FIFAワールドカップに向けて、このユニフォームを着て日本代表を全力で応援したいと思います 選手の皆さんの活躍を楽しみにしています！」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「サムライブルーの秘密兵器ですね」「梨花さんが応援してくれたら絶対に次戦は勝利します」「可愛い＆似合ってます」「似合いすぎてサッカー選手」「青い妖精だ！」などの声が寄せられている。

紀平は、シニア1年目の2018年NHK杯で日本勢初のGP初出場優勝。同年のGPファイナルも制した。全日本選手権、四大陸選手権ともに19、20年に2連覇。3回転半が武器で4回転サルコーも成功。

その後、右足首疲労骨折などケガに苦しみ、昨年9月にアイスダンスへの転向を発表。西山真瑚との“りかしん”を結成し、3年ぶりに出場した全日本選手権は4位だった。兵庫県西宮市出身。