「オールインクルーシブプラン」を発案した浪木克文さん＝2026年5月、福島市

旅館の宿泊費に加えて一定額を支払えば、周辺の温泉や飲食店での食事を追加料金なしで楽しめる「オールインクルーシブプラン」を福島市の飯坂温泉街が6月から提供している。街全体を巻き込む同様のプランは全国でも珍しく、関係者は「レジャーランドのように楽しめる街に」と意気込む。（共同通信＝大沼祐輔）

飯坂温泉は福島交通飯坂電車で福島駅から25分ほど。歴史が古く、約250年前の建物が残るなど風情のある街並みが広がる。松尾芭蕉やヘレン・ケラーも訪れ、奥州三名湯の一つにも数えられる。

プランを発案したのは、温泉街にある国の有形文化財「採進堂酒店」を改装し、ゲストハウスや角打ち形式の酒場として運営する北九州市出身の浪木克文さん（60）。5年ほど前に妻の実家がある福島市に東京から移住し、2025年11月に採進堂酒店の運営を始めると、空き店舗の多さが目についた。

歴史があり、歩ける範囲に温泉や飲食店が集中し、地元はまとまって観光客を温かく受け入れようとしている。「ポテンシャルがあるのにもったいない」。街を盛り上げたいと周囲に声をかけたら、賛同してくれる旅館や飲食店は多く、6月からの開始にこぎ着けた。

参加を決めたのは旅館や飲食店、公衆浴場の計約40軒。2人以上で利用でき、チェックイン後に採進堂酒店で「パスポート」を受け取れば午後3時から午後10時の間は参加店で温泉や食事、お酒を楽しめる。回る軒数や注文量に制限はないが、持ち帰りや食べ残しは禁止だ。

費用は旅館の素泊まり料金に1人2万円程度が加算される。金曜日、土曜日限定で実施し、旅行サイトなどを通じて予約可能。将来的には「近くの湖でのサップ（SUP、スタンドアップパドルボード）といったアクティビティーも加えたい」との構想も練っている。

温泉街を観光客が歩き回るようになってにぎわえば、空き店舗に新しい店が入り、さらに人が集まる好循環に期待を寄せる。「飯坂温泉を、福島で一番盛り上がる地域にしていきたい」

「オールインクルーシブプラン」の提供が始まる飯坂温泉＝2026年5月、福島市