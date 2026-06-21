20日のオリオールズ戦を育児休暇のため欠場→インスタで第2子誕生発表

【MLB】ドジャース ー オリオールズ（日本時間21日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地で行われるオリオールズ戦に「1番・指名打者」でスタメン復帰する。前日19日（同20日）は育児休暇のため欠場したがこの日は先発メンバーに名を連ね、「きょう打ちそう」「大谷すぐ復帰したな！ 祝砲期待」とファンの話題を呼んでいる。

19日（同20日）のカード初戦前に、球団は大谷が育児休暇を取得して一時的にチームを離れることを発表。その後大谷は自身のインスタグラムで第2子が誕生したことを発表していた。

わずか1日での“超速復帰”。「He’s baaaaaaaack」「大谷さん復活 思ったより早かった」「大谷さんおかえり！ ホームランよろしくね」「大谷さん 復帰早くね？ あまりにも野球小僧すぎる笑」「やっぱり……大谷さんは大谷さんだった すぐに戻ってきたー」「大谷普通に今日出場するんか さすがやわ」「大谷さんもう復帰なのね 嬉しいような休んでほしかったような」といった反応があった。（Full-Count編集部）