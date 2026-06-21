今回紹介するのは、Threadsに投稿された、ちょっぴり不思議で可愛い猫ちゃんのマイブーム。飼い主さんのコースターがなぜか水に沈められるようになったそうです。犯人らしき存在を見てみると…そこには、淡々と作業に取り組む猫ちゃんの姿がありました。

投稿はThreadsにて、28万回以上表示。1.2万件以上のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めています。

【写真：飼い主お気に入りの『コースター』を運んできた猫…笑ってしまう『遊びの様子』】

コースターを水没させることに夢中なあめちゃん

今回、Threadsに投稿したのは「様子がおかしい猫訢あめ」さん。登場したのは、猫のあめちゃんです。

投稿によると、あめちゃんは最近、飼い主さんのコースターを水入れに沈めることにハマっている模様。投稿された証拠写真にはあめちゃんが、水入れのそばにちょこんと座り、前足を器の方へ伸ばしている決定的瞬間が写っていました。

視線の先には、飼い主さんお気に入りのコースター。どうやらそれを水の中へ入れようとしているところのようです。背中を丸めて水入れをのぞき込む姿は、まるで「今日の沈み具合はどうかな？」と確認しているようにも見えますね。

どうやら、あめちゃんはこの遊びをかなり楽しんでいた模様。ちなみにこの日だけでなく、翌日もコースターを水没させていたのだとか。あめちゃんの中では、すっかり日課になっているのかもしれませんね。

困るけれど見守りたくなる不思議な遊び

飼い主側からすると、コースターが水に沈んでしまうのはなかなか困る出来事。けれど、あめちゃんの真剣な後ろ姿を見ていると、つい笑ってしまいそうになります。水の前に落ち着いて座り、そっと前足を出す姿からは、いたずらというより研究中のような雰囲気も。猫ならではのこだわりが発動しているのかもしれません。

この様子を見たThreadsユーザーたちからは、「自分以外の水玉は許すまじ...ポチャン」「運んでる姿が健気。でも...やっぱり...最後の...だよね」「これはトドメを刺してますね」などの声が多く寄せられていました。

Threadsアカウント「様子がおかしい猫訢あめ」では、あめちゃんのちょっぴり不思議で可愛い日常が投稿されています。

今回の出来事、飼い主さんにとっては少し困ってしまうブームかもしれませんが、あめちゃんにとっては今いちばん楽しい遊びなのかもしれません。真剣な顔で楽しんでいる姿を見ると、つい「まあ、いいか」と許してしまうものですね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「様子がおかしい猫訢あめ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。