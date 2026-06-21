テレビ朝日系「仮面ライダーゼッツ」（日曜、前9･00）で警視庁公安部怪事課のエリート刑事・南雲なすかを演じる女優・小貫莉奈(25)が、15日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号で表紙＆巻頭に登場した。



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同誌への初登場は2019年、まだ18歳の高校生だった。身長170センチ、股下83センチという驚異のスタイルを披露していた。



自身のインスタグラムには「『#週刊プレイボーイ』で、表紙と巻頭を担当させていただきます！高校生の頃に私を見つけてくださって、ずっと応援してくださっている週プレさんで、こうして初表紙を飾らせていただけて、とても嬉しいです。」と思い入れたっぷりにコメント。蝶のような模様の衣装、白のウエスト部分が開いた変形ワンピース、肩ひもなしのバンドゥタイプ衣装でビーチでたたずむ様子など、高校時代とはひと味違う大人の姿を見せた。



「もちろん表紙が決まったことも嬉しいのですが、それ以上に、高校生の頃から見守ってくださったたくさんのご縁が繋がって、今の私があるんだなと改めて感じていて、、今回の表紙は、そんな周りの皆さんへの感謝の気持ちの方が強いなと。皆さんいつも、本当にありがとうございます！」と感謝。撮影は「高校生の頃以来」という沖縄で行ったことも伝え、しっかり海に入って楽しんだという。



同号は矢野ななか、吉田莉々加、谷田ラナ、由良朱合、木村絵里子、神宮寺ナオも登場している。



（よろず～ニュース編集部）