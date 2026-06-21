試合前にナイキ×PEACEMINUSONEのジャケットで登場した

韓国代表は現地時間6月18日、北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグ第2戦でメキシコ代表と対戦。

選手たちはナイキとPEACEMINUSONEがコラボレーションしたジャケットを着用して登場した。人気ブランドの特別仕様ジャケットのお披露目に、「めっちゃいい感じ」「即完売だよね」と大きな反響を呼んでいる。

今回のメキシコ戦に向けて選手たちが着用したジャケットは、世界的スポーツブランドのナイキと、アーティストのG-DRAGON氏が手掛けるブランド「PEACEMINUSONE（ピースマイナスワン）」のコラボレーションアイテム。洗練された花柄のデザインが特徴で、大一番を前にした選手たちの姿を引き立てている。

試合は0-1で惜しくも敗れる結果となったが、SNS上では「クールなジャケット」「めっちゃいい感じのジャケットだね」「絶対レアで手に入りにくいよね」「めっちゃ欲しいけど、即完売だよね」といった称賛や羨望のコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）