◆第１０８回全国高校野球南北海道大会▽１回戦 函館中部６―１江差・奥尻・大野農（２０日・テーオーオーシャンスタジアム函館）

トーナメントが一本化された新方式の南北海道大会が開幕し、１回戦３試合が行われた。５１年ぶりの夏の甲子園出場を目指す北海道栄は１９―０の５回コールドで苫小牧南に大勝。エースで主将の右腕・日野伸一郎（３年）が３回１安打無失点と好投し、今夏道内一番星を手にした。函館中部は６―１で江差・奥尻・大野農の連合チームを下し、夏３年ぶりの勝利を挙げた。

函館中部が３年ぶりに夏の初戦を突破した。１９人の選手誰もが初めて経験する勝利に、絶叫して喜びを分かち合った。２投手による１失点継投を導いた、主将の水上桜佑捕手（３年）は「１、２年の時は勝てなくて、苦しくて…。夏に勝てるビジョンが見えなかったこともあった。この結果を出せたのがうれしい」と思いを言葉にした。

大会１週間前、函館市内で決起集会を行った。席上、弦木裕監督（４９）がサプライズを仕掛けた。同校は背番号を選手間投票で決めるのが伝統となっている。その理由も書かれた内容を就任１３年目で初めて、各自にフィードバックした。「読んだことが試合での力になり、チームが１つになってくれれば」と狙いを口にした。一体感を養いたかった指揮官の考えは、確実に成果となった。

「全部読むと泣いてしまうので。ちゃんと読めてない」と文面を思い返した水上主将は「『自分のことを勝たせてあげたい』などと書いてあって。見ててくれてるんだな…」と言葉を詰まらせた。春の背番号１１から１に代わり、６回を１失点と好投した青山響太投手（３年）は「春は悔しかったが『自分を信じている』と言ってもらえたのがうれしかった」と支えとした。

水上主将は「それまで声が出てなかった人からも出るようになった」と練習の雰囲気は格段に向上。最高の状態で迎えたこの日の一戦で粘る相手を振り切った。水上主将は「ここぞという時のみんなの声の勢いが自分たちを押してくれた。このチームでやってきて良かった」。一丸となってつかんだ結果は、函館中部を一つ、強くした。（砂田 秀人）