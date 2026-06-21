タレントの平愛梨（41）が20日、自身のインスタグラムを更新。FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦でチュニジアと対戦する日本代表、そして夫のDF長友佑都(39)を応援するため、現地入りしたことを報告した。

「I came to see the best view（最高の景色を見るために来ました）」とつづり、「FIFA WORLD CUP26」のロゴの入った白いキャップ姿の写真をアップ。

ハッシュタグで「私は元気です」と添えた。

ストーリーズでは「バンビーノが選んだ帽子」と、長男（8）が選んだキャップだと明かし、「空港で声かけてくれた方！！ありがとうございました あのまま真っ直ぐ行ってたら辿り着かなかった」と、空港で迷ったのか、声を掛けてくれた人に感謝も伝えた。

この投稿にフォロワーらからは「佑都さんもエンジンかかってくると思う。彼にとって最高のサポーターですね」「日本のみんなの分も現地での応援よろしくお願いします」「ブラボー」「応援しています」「素敵な奥様 素敵な旦那さん」などの声が寄せられている。

平は、サッカー日本代表DFの長友と17年1月に結婚を発表。18年2月に長男、19年8月に次男、21年4月に三男、23年4月に四男を出産した。