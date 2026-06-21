東海テレビ『スイッチ！』浦口史帆アナ、第1子出産を報告 “ちいさなおてて”と手をつなぐ写真を披露
東海テレビの浦口史帆アナウンサー（37）が21日、自身のインスタグラムを更新し、第1子出産を報告した。
【写真】東海テレビ浦口史帆アナ、第1子出産を報告 “ちいさなおてて”と手をつなぐ
「私事で恐縮ですが、産休入り前後にたくさんの優しい励ましのお言葉を頂いたので、この場をお借りしてご報告です」と切り出し、「先日、無事に元気な男の子を出産しました」と発表。
感激ひとしおで「生まれてきてくれてありがとう。お母さんになる夢を叶えてくれた尊い存在に惜しみない愛情を注ぎながら、共に成長していけたら良いなと思います」とつづり、“ちいさなおてて”と手をつなぐ写真を披露した。
浦口アナは、三重県津市出身。2011年に東海テレビ入社。『スイッチ！』MCなどで活躍。2020年2月に結婚を発表していた。
【写真】東海テレビ浦口史帆アナ、第1子出産を報告 “ちいさなおてて”と手をつなぐ
「私事で恐縮ですが、産休入り前後にたくさんの優しい励ましのお言葉を頂いたので、この場をお借りしてご報告です」と切り出し、「先日、無事に元気な男の子を出産しました」と発表。
感激ひとしおで「生まれてきてくれてありがとう。お母さんになる夢を叶えてくれた尊い存在に惜しみない愛情を注ぎながら、共に成長していけたら良いなと思います」とつづり、“ちいさなおてて”と手をつなぐ写真を披露した。
浦口アナは、三重県津市出身。2011年に東海テレビ入社。『スイッチ！』MCなどで活躍。2020年2月に結婚を発表していた。