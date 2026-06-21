タレント・中山秀征（58）が21日、MCを務める日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）に、サッカー日本代表のFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ第2戦、チュニジア戦が行われるメキシコ・モンテレイから生中継で出演した。

冒頭、中山は「ブエノスディアス。今われわれ、シューイチはメキシコ・モンテレイから生中継でお届けします」とあいさつし、田辺大智アナウンサー、元日本代表でJ2藤枝の槙野智章監督とともに登場した。

同局では、同日午後1時キックオフの日本―チュニジア戦を生中継する。中山は、前日20日の同番組で「明日のチュニジア戦を観戦するというか、明日お伝えするということで、今からこの後、メキシコに行ってまいります」と途中退席していた。

中山は「スタジオを出てから23時間半がたとうとしています。飛行機で映画2本みてしまいました」と言い、槙野氏は、約5時間半後に迫った一戦について、現地の暑さに着目し「たまったもんじゃないですね。今33度ですけど、スタジアムは満員になりますので、サポーターの方々の熱気で、もっと暑くなります。体感は40度くらいでは」と話した。

モンテレイの気候は、日本代表のベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルよりも高温多湿。初戦オランダ戦の舞台だったダラスは屋内スタジアムで空調設備もあったが、モンテレイは屋外競技場で、試合中も蒸し暑さが想定され、飲水タイムの活用や選手交代も勝敗のカギを握ることになりそうだ。

日本は第2戦を見据え、大会前に約1週間、モンテレイで事前合宿を実施。ナッシュビルに入ってからも暑熱対策も継続的に行うなど万全の準備で臨む。