41歳のフィットネスプロデューサー・AYA、第1子出産を報告 朝に赤ちゃんの写真とともに吉報伝える「紫陽花が咲き誇るこの季節に」
フィットネスプロデューサーのAYA（41）が21日、自身のインスタグラムで第1子出産を報告した。
【写真】「紫陽花が咲き誇るこの季節に」第1子出産を報告したAYA
AYAは「この度、新しい命が誕生致しました事をご報告させて頂きます。美しく紫陽花が咲き誇るこの季節に外の世界へ」と発表した。続けて「我が子がこの世に生まれた瞬間は感動と喜び、そしてこの子に出会えた奇跡に感謝の気持ちでいっぱいです。かけがえのない存在が出来たこと、そして小さな命の力強さに一瞬一瞬驚きながら、家族が増えた喜びを日々実感し幸せな時間を過ごしております」とつづった。
さらに「この子がより強く逞しく、何より沢山笑って人生を歩めるように、父ちゃん母ちゃん頑張ります！妊娠期間中から温かく見守り、支えてくださった皆さまに心より感謝申し上げます。これからもどうぞ宜しくお願い致します」と結んだ。
写真では、赤ちゃんと手を握るショットを公開した。
AYAは2024年7月7日、自身のインスタグラムを通じて「トレーニングを通しお互いの理解を深めていく中で、トレーニングパートナーだった彼が人生のパートナーとなりました」と結婚を発表。2026年1月16日に第1子妊娠を報告した。
【写真】「紫陽花が咲き誇るこの季節に」第1子出産を報告したAYA
AYAは「この度、新しい命が誕生致しました事をご報告させて頂きます。美しく紫陽花が咲き誇るこの季節に外の世界へ」と発表した。続けて「我が子がこの世に生まれた瞬間は感動と喜び、そしてこの子に出会えた奇跡に感謝の気持ちでいっぱいです。かけがえのない存在が出来たこと、そして小さな命の力強さに一瞬一瞬驚きながら、家族が増えた喜びを日々実感し幸せな時間を過ごしております」とつづった。
写真では、赤ちゃんと手を握るショットを公開した。
AYAは2024年7月7日、自身のインスタグラムを通じて「トレーニングを通しお互いの理解を深めていく中で、トレーニングパートナーだった彼が人生のパートナーとなりました」と結婚を発表。2026年1月16日に第1子妊娠を報告した。