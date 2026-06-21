アメリカ、メキシコ、カナダの共同開催となった2026W杯。すでにグループステージはスタートしており、日本代表は初戦でオランダ代表と対戦。2-2の打ち合いとなり、勝ち点1を獲得した。



日本代表の2戦目の相手はチュニジア代表。初戦はスウェーデン代表と対戦し、1-5の大敗を喫した。チュニジア代表はすぐさま監督交代を決断。サウジアラビア代表での指揮経験があるエルヴェ・ルナールを緊急招聘した。





日本としては何ともタイミングの悪い監督交代となった。そんなルナール監督が21日にメキシコのモンテレイで行われる日本戦前の記者会見に出席し、負けられない第2節への想いを語った。FIFAの公式サイトがその様子を伝えている。「(この状況について)何も言い訳はできない。しっかりと踏ん張って試合に勝てる力を(選手たちから)引き出さなければならない。残念な初戦を引きずっている国全体に自信を持たせる勝利にしたい」チュニジア代表のキャプテンで、普段はフランクフルトでプレイするエリス・スキリはルナール新監督の印象を語った。「彼は今までとは違う別のエネルギーをもたらしてくれる。選手たちは彼について行こうとしている。チームにとってそれがベストだからだ」スウェーデン戦ではまとまりのなさが見られたチュニジアだが、今回の監督交代でどのような変化が生まれたのだろうか。21日の日本戦で確認したい。