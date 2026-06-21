［W杯マッチ33］交代で入ったウンダフが左足を一閃 ナーゲルスマンの采配的中のドイツが劇的な逆転勝利
MATCH33 グループE第2戦
2026年6月21日 5:00キックオフ（会場：トロントスタジアム）
ドイツ 2-1 コートジボワール
初戦はキュラソー相手に7-1と大勝したドイツ。一方で、コートジボワールもエクアドル相手に1-0と勝利を収めており、ともに勢いにのった状態で臨む一戦となる。
ドイツは初戦からスタメンの変更はなかったが、コートジボワールは初戦からスタメンを5名変更。爆発的なスピードを持つニコラ・ぺぺらがベンチに回り、エクアドル戦で途中出場からゴールを決めたアマド・ディアロらがスタメンに抜擢された。
最初のチャンスはドイツ。10分にゴール前まで攻め込み、ジョシュア・キミッヒがゴール前に送ったクロスをハヴァーツがヘッディングであわせるも、ヤヒア・フォファナが見事にセーブした。
14分にドイツにアクシデントが発生。前のプレイで相手選手と接触した際に足をひねったニコ・シュロッターベックがピッチに座り込み、ピッチ外に出ることを余儀なくされる。前半終了まではプレイしたものの、ハーフタイムでアントニオ・リュディガーと交代することに。今後に向けて状態が気になるところだ。
ドイツは18分にジャマル・ムシアラがシュートを放つなど、攻勢を強める。21分にはナサニエル・ブラウンのシュートからコーナーキックを獲得。アレクサンデル・パブロビッチがヘッディングでゴールを揺らすも、GKとの接触でファールを取られ、得点は認められなかった。
ドイツのチャンスが目立った展開だったが、ハイドレーションブレイク明けにコートジボワールが一気に流れを引き寄せる。30分にディオマンデがサイドから崩し、ゴール前にグラウンダーのクロスを送る。一度はアマド・ディアロのシュートはブロックされるも、弾いたボールに対して詰めたフランク・ケシエがシュートを決め、コートジボワールが先制した。
ゴール後もボールを支配するコートジボワールだが、ドイツもカウンターを見せる。38分には前からプレッシャーをかけ、ゴール前で足をすべらせたオディロン・コスヌからボールを奪取。ハヴァーツのシュートがゴールネットを揺らすもボール奪取時にムシアラの足が相手にかかり、ファールの判定となった。1-0でコートジボワールがリードして前半は終了した。
後半が始まるとコートジボワールは前から積極的にプレスをかけ、ドイツを苦しめる。51分にはディアロからのパスを受けたクリスト・イナオ・ウライがシュートを打つも、ゴールにはならなかった。
その後も試合の主導権を握るコートジボワールをドイツはなかなか崩せない。60分にドイツは3枚交代をおこない、デニズ・ウンダフやナディエム・アミリなどを投入。選手交代をきっかけに攻撃の流れを再び取り戻そうと試みる。
すると交代が功を奏してドイツが同点に追いつく。68分にボールを持ったアミリが見事なクロスをゴール前に送り、走り込んだウンダフが左足であわせてゴールを記録した。
その後は一進一退の攻防が続くも、コートジボワールにアクシデントが。好プレイを続けていたウィルフリード・シンゴがボールキープをした際にもも裏を押さえて倒れ込み、交代を余儀なくされてしまった。
その後は両チーム交代枠を使いながら攻撃に出ようと試みる。コートジボワールは途中交代のニコラ・ぺぺが圧倒的なスピードでゴール前までボールを運び、チャンスを生み出すなど見せ場を作った。
ドイツも89分にブラウンが惜しいシュートを放つも、フォファナがファインセーブ。さらに91分にはゴール前でウンダフからパスを受けたアミリがシュートを放つもGK正面でキャッチされてしまう。
このまま試合終了かと思われたが、最後に劇的な展開が待っていた。90＋4分にフェリックス・ヌメチャが見事な縦パスをウンダフに通すと、右足でボールをトラップし、左足を一閃。強烈なスピードのシュートがゴールに突き刺さり、ドイツ代表が2-1とリードを奪った。
試合はこのまま終了。ユリアン・ナーゲルスマンの采配がずばり的中したドイツが接戦をものにし、グループリーグの勝ち点を6とした。
［スコア］
ドイツ 2-1 コートジボワール
［得点者］
ドイツ
・デニズ・ウンダフ（68、90＋4）
コートジボワール
・フランク・ケシエ（30）
［ポゼッション］
ドイツ50%
コートジボワール40%
中立 10%
［シュート数］
ドイツ：16本
コートジボワール：9本
［枠内シュート］
ドイツ：7本
コートジボワール：2本
［イエローカード］
ドイツ
なし
コートジボワール
なし
［レッドカード］
ドイツ
なし
コートジボワール
なし
ドイツ
フォーメーション：［4-2-3-1］
監督：ユリアン・ナーゲルスマン
GK
マヌエル・ノイアー（バイエルン・ミュンヘン）
DF
ジョシュア・キミッヒ（バイエルン・ミュンヘン）
ヨナタン・ター（バイエルン・ミュンヘン）
ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）
ナサニエル・ブラウン（フランクフルト）
MF
フェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）
アレクサンデル・パブロビッチ（バイエルン・ミュンヘン）
レロイ・サネ（ガラタサライ）
ジャマル・ムシアラ(バイエルン・ミュンヘン)
フロリアン・ヴィルツ(リヴァプール)
FW
カイ・ハヴァーツ（アーセナル）
交代出場
46分 ニコ・シュロッターベック →アントニオ・リュディガー（レアル・マドリード）
60分 ジャマル・ムシアラ→デニズ・ウンダフ（シュツットガルト）
60分 アレクサンダル・パブロビッチ→ナディエム・アミリ（マインツ）
60分 レロイ・サネ→ジェイミー・レーベリンク（シュツットガルト）
85分カイ・ハヴァーツ →レオン・ゴレツカ（バイエルン・ミュンヘン）
コートジボワール
フォーメーション：［4-3-3］
監督：エメルス・ファエ
GK
ヤヒア・フォファナ（リゼスポル）
DF
ウィルフリード・シンゴ（ガラタサライ）
オディロン・コスヌ（アタランタ）
エマニュエル・アグバドゥ（ベシクタシュ）
ギスラン・コナン（ジル・ヴィセンテ）
MF
フランク・ケシエ（アル・アハリ）
イブラヒム・サンガレ（ノッティンガム・フォレスト）
クリスト・イナオ・ウライ（トラブゾンスポル）
FW
アマド・ディアロ（マンチェスター・ユナイテッド）
アンジェ・ヨアン・ボニー（インテル）
ヤン・ディオマンデ（RBライプツィヒ）
交代出場
75分 イブラヒム・サンガレ→セコ・フォファナ（レンヌ）
75分 アマド・ディアロ→シモン・アディングラ（モナコ）
75分 アンジェ・ヨアン・ボニー→エヴァン・ゲサン（クリスタル・パレス）
82分 ウィルフリード・シンゴ→グエラ・ドゥエ（ストラスブール）
85分 ヤン・ディオマンデ→ニコラ・ペペ（ビジャレアル）