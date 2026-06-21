MATCH33 グループE第2戦



2026年6月21日 5:00キックオフ（会場：トロントスタジアム）



ドイツ 2-1 コートジボワール



初戦はキュラソー相手に7-1と大勝したドイツ。一方で、コートジボワールもエクアドル相手に1-0と勝利を収めており、ともに勢いにのった状態で臨む一戦となる。



ドイツは初戦からスタメンの変更はなかったが、コートジボワールは初戦からスタメンを5名変更。爆発的なスピードを持つニコラ・ぺぺらがベンチに回り、エクアドル戦で途中出場からゴールを決めたアマド・ディアロらがスタメンに抜擢された。





開始直後からドイツは、ショートパスのみならず、ロングボールを駆使しながら相手ゴールに迫る。一方で、コートジボワールはディアロとヤン・ディオマンデのスピードを活かすために両サイドからの仕掛けが攻撃の中心となった。最初のチャンスはドイツ。10分にゴール前まで攻め込み、ジョシュア・キミッヒがゴール前に送ったクロスをハヴァーツがヘッディングであわせるも、ヤヒア・フォファナが見事にセーブした。14分にドイツにアクシデントが発生。前のプレイで相手選手と接触した際に足をひねったニコ・シュロッターベックがピッチに座り込み、ピッチ外に出ることを余儀なくされる。前半終了まではプレイしたものの、ハーフタイムでアントニオ・リュディガーと交代することに。今後に向けて状態が気になるところだ。ドイツは18分にジャマル・ムシアラがシュートを放つなど、攻勢を強める。21分にはナサニエル・ブラウンのシュートからコーナーキックを獲得。アレクサンデル・パブロビッチがヘッディングでゴールを揺らすも、GKとの接触でファールを取られ、得点は認められなかった。ドイツのチャンスが目立った展開だったが、ハイドレーションブレイク明けにコートジボワールが一気に流れを引き寄せる。30分にディオマンデがサイドから崩し、ゴール前にグラウンダーのクロスを送る。一度はアマド・ディアロのシュートはブロックされるも、弾いたボールに対して詰めたフランク・ケシエがシュートを決め、コートジボワールが先制した。ゴール後もボールを支配するコートジボワールだが、ドイツもカウンターを見せる。38分には前からプレッシャーをかけ、ゴール前で足をすべらせたオディロン・コスヌからボールを奪取。ハヴァーツのシュートがゴールネットを揺らすもボール奪取時にムシアラの足が相手にかかり、ファールの判定となった。1-0でコートジボワールがリードして前半は終了した。後半が始まるとコートジボワールは前から積極的にプレスをかけ、ドイツを苦しめる。51分にはディアロからのパスを受けたクリスト・イナオ・ウライがシュートを打つも、ゴールにはならなかった。その後も試合の主導権を握るコートジボワールをドイツはなかなか崩せない。60分にドイツは3枚交代をおこない、デニズ・ウンダフやナディエム・アミリなどを投入。選手交代をきっかけに攻撃の流れを再び取り戻そうと試みる。すると交代が功を奏してドイツが同点に追いつく。68分にボールを持ったアミリが見事なクロスをゴール前に送り、走り込んだウンダフが左足であわせてゴールを記録した。その後は一進一退の攻防が続くも、コートジボワールにアクシデントが。好プレイを続けていたウィルフリード・シンゴがボールキープをした際にもも裏を押さえて倒れ込み、交代を余儀なくされてしまった。その後は両チーム交代枠を使いながら攻撃に出ようと試みる。コートジボワールは途中交代のニコラ・ぺぺが圧倒的なスピードでゴール前までボールを運び、チャンスを生み出すなど見せ場を作った。ドイツも89分にブラウンが惜しいシュートを放つも、フォファナがファインセーブ。さらに91分にはゴール前でウンダフからパスを受けたアミリがシュートを放つもGK正面でキャッチされてしまう。このまま試合終了かと思われたが、最後に劇的な展開が待っていた。90＋4分にフェリックス・ヌメチャが見事な縦パスをウンダフに通すと、右足でボールをトラップし、左足を一閃。強烈なスピードのシュートがゴールに突き刺さり、ドイツ代表が2-1とリードを奪った。試合はこのまま終了。ユリアン・ナーゲルスマンの采配がずばり的中したドイツが接戦をものにし、グループリーグの勝ち点を6とした。［スコア］ドイツ 2-1 コートジボワール［得点者］ドイツ・デニズ・ウンダフ（68、90＋4）コートジボワール・フランク・ケシエ（30）［ポゼッション］ドイツ50%コートジボワール40%中立 10%［シュート数］ドイツ：16本コートジボワール：9本［枠内シュート］ドイツ：7本コートジボワール：2本［イエローカード］ドイツなしコートジボワールなし［レッドカード］ドイツなしコートジボワールなしドイツフォーメーション：［4-2-3-1］監督：ユリアン・ナーゲルスマンGKマヌエル・ノイアー（バイエルン・ミュンヘン）DFジョシュア・キミッヒ（バイエルン・ミュンヘン）ヨナタン・ター（バイエルン・ミュンヘン）ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）ナサニエル・ブラウン（フランクフルト）MFフェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）アレクサンデル・パブロビッチ（バイエルン・ミュンヘン）レロイ・サネ（ガラタサライ）ジャマル・ムシアラ(バイエルン・ミュンヘン)フロリアン・ヴィルツ(リヴァプール)FWカイ・ハヴァーツ（アーセナル）交代出場46分 ニコ・シュロッターベック →アントニオ・リュディガー（レアル・マドリード）60分 ジャマル・ムシアラ→デニズ・ウンダフ（シュツットガルト）60分 アレクサンダル・パブロビッチ→ナディエム・アミリ（マインツ）60分 レロイ・サネ→ジェイミー・レーベリンク（シュツットガルト）85分カイ・ハヴァーツ →レオン・ゴレツカ（バイエルン・ミュンヘン）コートジボワールフォーメーション：［4-3-3］監督：エメルス・ファエGKヤヒア・フォファナ（リゼスポル）DFウィルフリード・シンゴ（ガラタサライ）オディロン・コスヌ（アタランタ）エマニュエル・アグバドゥ（ベシクタシュ）ギスラン・コナン（ジル・ヴィセンテ）MFフランク・ケシエ（アル・アハリ）イブラヒム・サンガレ（ノッティンガム・フォレスト）クリスト・イナオ・ウライ（トラブゾンスポル）FWアマド・ディアロ（マンチェスター・ユナイテッド）アンジェ・ヨアン・ボニー（インテル）ヤン・ディオマンデ（RBライプツィヒ）交代出場75分 イブラヒム・サンガレ→セコ・フォファナ（レンヌ）75分 アマド・ディアロ→シモン・アディングラ（モナコ）75分 アンジェ・ヨアン・ボニー→エヴァン・ゲサン（クリスタル・パレス）82分 ウィルフリード・シンゴ→グエラ・ドゥエ（ストラスブール）85分 ヤン・ディオマンデ→ニコラ・ペペ（ビジャレアル）