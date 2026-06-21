「日本ピンチ！」韓国メディアがF組の行方に注目…オランダがスウェーデンに大勝で「激闘を繰り広げる可能性が高まった」【W杯】
オランダがスウェーデンに大勝した(C)Getty Images
サッカー北中米ワールドカップ（W杯）グループF組のオランダ代表は現地時間6月20日、スウェーデン代表と戦い、5−1と大勝した。
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これを受け、韓国メディア『Xports News』は「日本ピンチ！オランダがスウェーデンを予想外の5−1で撃破」と題し、崖っぷちのスウェーデンは、日本に対して総力戦で臨んでくると伝えている。
同メディアは、オランダが大勝したことで「同組の日本はさらに厳しい状況に直面することとなった」とし、首位は1勝1分けで勝ち点4（得失点差＋4）のオランダ、2位が1勝1敗で勝ち点3（得失点差0）のスウェーデンとなっている。現時点で勝ち点1で3位の日本は、日本時間21日13時から4位のチュニジアと対戦する。
記事では「今回の試合結果は、日本にも大きな影響を及ぼすものとみられる」とし、「オランダがチュニジアにも無難に勝利してグループFの首位を確定させると予想される中、日本とスウェーデンがグループFの2位の座を巡って激闘を繰り広げる可能性が高まったからだ」と記している。
同じアジアのライバルである日本の戦いに韓国メディアも注目しているようだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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