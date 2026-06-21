「日本ピンチ！」韓国メディアがF組の行方に注目…オランダがスウェーデンに大勝で「激闘を繰り広げる可能性が高まった」【W杯】

オランダがスウェーデンに大勝した(C)Getty Images

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）グループF組のオランダ代表は現地時間6月20日、スウェーデン代表と戦い、5−1と大勝した。

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これを受け、韓国メディア『Xports News』は「日本ピンチ！オランダがスウェーデンを予想外の5−1で撃破」と題し、崖っぷちのスウェーデンは、日本に対して総力戦で臨んでくると伝えている。

同メディアは、オランダが大勝したことで「同組の日本はさらに厳しい状況に直面することとなった」とし、首位は1勝1分けで勝ち点4（得失点差＋4）のオランダ、2位が1勝1敗で勝ち点3（得失点差0）のスウェーデンとなっている。現時点で勝ち点1で3位の日本は、日本時間21日13時から4位のチュニジアと対戦する。