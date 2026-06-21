◆米大リーグ カブス６―８ブルージェイズ（２０日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２０日（日本時間２１日）、敵地・カブス戦に「５番・三塁」でフル出場し、５―５で同点の８回１死一、二塁の４打席目に、左中間へ１３日（同１４日）の本拠地・ヤンキース戦以来６試合ぶりの本塁打となる１６号勝ち越し３ランを放った。メジャー１年目の１６発は０３年松井秀喜（ヤンキース）＝現ヤンキースＧＭ付き特別アドバイザー＝に並び、日本人１年目では４位タイに浮上した。

勢いに乗った岡本。敵地でのカブス３連戦の最終戦となる２１日（同２２日）は、カブス・今永昇太投手（３２）が先発する。巨人時代の対戦成績は、３本塁打を放つなど４８打数１３安打の打率２割７分１厘。登板を翌日に控えた今永は、ランニング、キャッチボールなど念入りに最終調整を行い、戦いに備えた

岡本はこれまで、今永から３本塁打を放ち、打率も２割７分１厘とまずまずの成績を残しているが、５６打席で１４三振。お互いが持ち味を出しながら、名勝負を重ねてきた。２３年以来３年ぶりの対戦へ向けて、２３年ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では侍ジャパンでチームメートだった２人は”舌哨戦”を繰り広げた。

日本時代の対戦を思い返した２人。岡本が「対戦自体は、すごく多かったです。あんまり、得意というイメージはないですし、すごくいいピッチャーで、打っている感じもないです」といえば、今永は「バットにボールを乗せるのが上手いし、パワーもある。いかに弱い打球を打たせることが大事になる」とお互いに相手をたたえた。

２３年のＷＢＣ決勝・米国戦では、今永が先発し、岡本が本塁打。２人の力もあって、世界の頂点に立った。お互いの手の内を知り尽くしているが、ユーモアを交えながら意気込んだ。

今永「僕より年俸もらっている（実際には今永の方が今季の年俸は上）んで、抑えさせろ、っていう目線を送ります」

岡本「僕はまだ１年目なんで、優しくして下さい」

４試合連続安打、１５試合連続出塁と調子が上向きのカブス・鈴木誠也外野手（３１）の活躍にも期待がかかる３連戦最終戦。日本時間午前３時２０分開始の一戦だが、目が離せない。