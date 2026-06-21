◆米大リーグ ドジャース―オリオールズ（２０日、米カリフォリニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・オリオールズ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。インスタグラムでこの日の午前０時２５分に真美子夫人が第２子を無事出産したと報告したばかり。新たな家族を発表した“当日”に２試合ぶりのスタメン復帰を果たした大谷はキャッチボールも再開した。

午後４時３７分に投手調整のためグラウンドに姿を見せると、キャッチボールのパートナーが現れず４分ほど“待ち時間”が発生したが、その後ブルペン捕手を相手に約２０分ボールを投げ込んだ。約５０メートルの距離での遠投も。投球練習は１７日（同１８日）の本拠地・レイズ戦で登板して以来３日ぶりだった。

現地時間で２０日になった直後。大谷は真美子夫人と連名で「私たちの人生において、再びこの素晴らしい一日を共に過ごせることを心からうれしく思います。無事に生まれてきてくれてありがとう」などと英文で第２子が誕生したことを記した。添付された画像には、愛犬デコピンのＴシャツを着た赤ちゃんが水色のおくるみに包まれている写真や、第１子が誕生した時と同じく、赤ちゃんの足やデコピンの顔も掲載された。２枚目には単品で水色の布に収まった小さな足。性別は明記していないが、大谷家に新たな“リトルルーキー”が加入した。

前日１９日（同２０日）の同戦を欠場した大谷。球団は「父親になるための休暇でチームを離れている。今週末のどこかで復帰する予定」と発表。ロバーツ監督は試合後に「（第２子のことは）ごく最近知った。本当に最近だ」と告白した上で「（出産が）近いと思っていた。そういう状況だった」と明かした。復帰時期は「明日になれば分かると思う」としていたが、大谷は１９日も「父親リスト」入りしておらず、欠場わずか１試合で帰ってきた。

２５年４月１９日（同２０日）には第１子となる長女が誕生したことを発表。その１年２か月後に第２子が生まれ、プライベートも充実している大谷は、現地時間で「父の日」の前日に新たな家族に一発を届けられるだろうか。これまで月別最多の通算６７本塁打を記録している得意の６月に、今季もここまで出場１４試合で打率３割６分、５本塁打、１１打点と左膝の問題を抱えながらも好成績を残している。