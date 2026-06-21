水卜麻美アナ、好きな“おにぎりの具”を明かす 3種類を挙げ「欲張ったよね〜（笑）」と笑顔
日本テレビの水卜麻美アナウンサー（39）が19日、総合司会を務める朝の帯番組『ZIP!』（毎週月〜金 前5：50〜）の公式SNSに登場。「好きなおにぎりの具」を明かした。
【動画】「この2人似てるんだよなー」「姉妹みたい」有村架純と“好きなおにぎりの具”について話す水卜麻美アナ
この日は、俳優の有村架純（33）が生出演し、SNSでは「水卜アナが直撃！ZIP!朝からクエスチョン」と題し、有村にインタビューする様子を動画で紹介した。
普段食べている朝ごはんについての問いに対し、有村は「私はお米が好きなので、おにぎりにしたりして食べます」と回答。好きな具については「梅か明太子なんですけど、たまに昆布食べてます」と3種類回答し、それを聞いた水卜アナは「欲張りだね〜（笑）」とちゃめっ気交じりにコメントした。
有村から「好きなおにぎりの具」について逆質問されると、水卜アナは「私もね、鮭と昆布とたらこ（笑）」と3種類の具を挙げ、「欲張ったよね〜（笑）」と話し、2人で楽しそうに笑い合っていた。
このやり取りに対し、コメント欄には「なんてかわいいお2人なの」「ほのぼのなミトちゃんと架純ちゃん 癒やされました」「この2人似てるんだよなー」「姉妹みたい」「おにぎりの具うかがえて嬉しいです」「めっちゃえぇやん」「尊いです！」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【動画】「この2人似てるんだよなー」「姉妹みたい」有村架純と“好きなおにぎりの具”について話す水卜麻美アナ
この日は、俳優の有村架純（33）が生出演し、SNSでは「水卜アナが直撃！ZIP!朝からクエスチョン」と題し、有村にインタビューする様子を動画で紹介した。
普段食べている朝ごはんについての問いに対し、有村は「私はお米が好きなので、おにぎりにしたりして食べます」と回答。好きな具については「梅か明太子なんですけど、たまに昆布食べてます」と3種類回答し、それを聞いた水卜アナは「欲張りだね〜（笑）」とちゃめっ気交じりにコメントした。
このやり取りに対し、コメント欄には「なんてかわいいお2人なの」「ほのぼのなミトちゃんと架純ちゃん 癒やされました」「この2人似てるんだよなー」「姉妹みたい」「おにぎりの具うかがえて嬉しいです」「めっちゃえぇやん」「尊いです！」などと、さまざまな反響が寄せられている。