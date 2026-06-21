一生懸命キックするほど体が沈む…水泳初心者が陥る「蹴りこみすぎ」のワナ【水が怖い子でも泳げる!自信がつく! 魔法のスイミングレクチャー】

【キックを学ぶ】蹴りっぱなしに要注意！「蹴ったら戻す」で沈没防止

キックの最後のポイントは、「下方向へ強く蹴りこみすぎない」ということです。

力強いキックを打とうとすると、どうしてもヒザが曲がりやすくなります。ヒザの“曲がり〟は下半身の“沈み〟に直結！可能な限り回避したいものです。また「蹴りこみすぎ」は「蹴りっぱなし」の状態も招きます。

蹴りっぱなしの状態とは、わかりやすく言うと写真のように、「ボールを蹴り終わった姿勢」でいるようなもの。「そんなヒトいる？」と思うかもしれませんが、意外と蹴りっぱなしで終わってしまう子は多くいます。蹴りっぱなしだとカラダの動きがすべて停止し、その瞬間からカラダが沈みはじめるので要注意です。

①下方向に強く蹴り込みすぎない、②蹴りっぱなしにならずにすぐに足を戻す、これだけ意識していれば「流れるような美しいキック」を打ち続けることができるでしょう。

＼蹴りこみ過ぎるとカラダが沈む／

【出典】『水が怖い子でも泳げる!自信がつく! 魔法のスイミングレクチャー』著：トモキン