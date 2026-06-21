クローゼットや引き出しがカビ臭い？！不衛生だけでなく風水的にも良くない理由とは？【ヤバい風水】

クローゼットや引き出しがカビ臭い？！不衛生だけでなく風水的にも良くない理由

ヤバい！収納スペースがかび臭い

クローゼットや引き出しを開けてみて、「カビ臭い」ときには要注意！ 一度カビ臭くなってしまうと、クローゼット全体の服を洗ったり、クリーニングに出さなくてはならなくなり大変です。

カビが生えた湿気の多いクローゼットは「陰」気を発し、その空間のみならず、そこにしまってあるものの運気までをも奪ってしまいます。

週に１回はクローゼットの中に風を通すほか、湿気取りや防虫剤を置いて、カビを予防しましょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヤバい風水』

著者：愛新覚羅ゆうはん 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

開運ライフスタイルアドバイザー (占い・風水)、作家、デザイナー 中国黒龍江省ハルビン生まれ。映画「ラスト・エンペラー」で知られる清朝の皇帝・愛新覚羅一族の流れをくむ。5歳のときに来日し、桑沢デザイン研究所を卒業後、北京大学に留学。帰国後は、アパレル企業の広報宣伝などを経て、幼少期から備わっていた透視能力に加えタロットや占星術なども生かし占い・風水師としても活動。当初鑑定していた医療・教育関係の間で話題となり、15年で延べ2万人以上を鑑定(2019年時点)。文章を書くのが好きで執筆活動にも勤しみ、デザイナーとしてのプロデュース開運アパレルブランド『Ryujyu~龍樹~』や、2021年より陶芸上絵付け作家として『水鏡~MIKKAMI~ 』も手がけるなど、多岐にわたって活動している。