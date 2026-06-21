◇W杯北中米大会1次リーグE組 ドイツ2―1コートジボワール（2026年6月20日 トロント）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグE組第2戦は20日（日本時間21日）に行われ、白星発進のドイツ（FIFAランク9位）がコートジボワール（同30位）と2―1と逆転勝ち。途中出場のFWデニツ・ウンダフ（29＝シュツットガルト）が2得点と活躍。開幕2連勝で同組2位以上が確定し、優勝した14年ブラジル大会以来3大会ぶりの決勝トーナメント進出を決めた。

試合は後半途中までリードを許す苦しい展開だったが途中出場のFWウンダフが2得点の活躍で逆転勝利に貢献。FWウンダフは29歳にして悲願のW杯初出場を果たした第1戦のキュラソー戦でも途中出場ながら1得点2アシストと活躍。英BBC放送によると、ドイツ代表としてW杯初出場から2試合連続で得点を挙げたのは02年のミロスラフ・クローゼ以来の快挙となったという。

粘り強く戦い追いつき、後半アディショナルタイムのゴールで逆転勝ちを飾った展開にXでは「ゲルマン魂」がトレンド入り。ネットからは「まさにゲルマン魂」「ゲルマン魂は伊達じゃない」「ウンダフこそゲルマン魂の継承者」「ゲルマン魂が蘇った」といった声が上がった。

また、英スカイスポーツで解説を務めている元イングランド代表のガリー・ネビル氏は「これこそがドイツ流だ。彼らは何度も私の人生を台無しにしてきた。この試合ではドイツを称賛せざるを得ない。彼らは苦戦していたが、粘り強く、不屈の精神で最後まで戦い抜き、最終的に勝利をつかみ取った」と現役時代に苦しめられた“ゲルマン魂”を感じた試合だったと称賛した。