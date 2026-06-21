開催：2026.6.21

会場：ローンデポ・パーク

結果：[マーリンズ] 6 - 3 [ジャイアンツ]

MLBの試合が21日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとジャイアンツが対戦した。

マーリンズの先発投手はマックス・マイヤー、対するジャイアンツの先発投手はトレバー・マクドナルドで試合は開始した。

1回裏、6番 オーウェン・ケイシー カウント3-1から押し出しの四球でマーリンズ得点 MIA 1-0 SF

2回表、8番 ドリュー・ギルバート 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 MIA 1-1 SF

2回裏、4番 イグゼイビアー・エドワーズ 5球目を打ってファーストゴロ しかしピッチャーがエラーでマーリンズ得点 MIA 2-1 SF

4回表、7番 ケイシー・シュミット 3球目を打ってセンターへのホームランでジャイアンツ得点 MIA 2-2 SF

4回裏、1番 ジェーコブ・マーシー 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 3-2 SF、4番 イグゼイビアー・エドワーズ 5球目を打ってショートゴロ 6-4-3のダブルプレイでマーリンズ得点 MIA 4-2 SF、5番 エリベルト・エルナンデス 6球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでマーリンズ得点 MIA 6-2 SF

8回表、7番 ケイシー・シュミット 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 MIA 6-3 SF

試合は6対3でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのマックス・マイヤーで、ここまで8勝0敗0S。負け投手はジャイアンツのトレバー・マクドナルドで、ここまで2勝5敗0S。マーリンズのフェアバンクスにセーブがつき、3勝3敗11Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-21 08:26:12 更新