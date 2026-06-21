開催：2026.6.21

会場：グローブライフ・フィールド

結果：[レンジャーズ] 4 - 6 [パドレス]

MLBの試合が21日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとパドレスが対戦した。

レンジャーズの先発投手はマッケンジー・ゴア、対するパドレスの先発投手はウォーカー・ビューラーで試合は開始した。

3回表、3番 マニー・マチャド 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 TEX 0-1 SD

6回裏、3番 ワイアット・ラングフォード 7球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 TEX 1-1 SD

7回裏、7番 ジェーコブ・バーガー 6球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでレンジャーズ得点 TEX 3-1 SD

8回表、3番 マニー・マチャド 3球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでパドレス得点 TEX 3-2 SD、5番 ジャクソン・メリル 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでパドレス得点 TEX 3-3 SD

10回表、3番 マニー・マチャド 3球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでパドレス得点 TEX 3-6 SD

10回裏、3番 ワイアット・ラングフォード 8球目を打ってサードへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TEX 4-6 SD

試合は4対6でパドレスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパドレスのアドリアン・モレホンで、ここまで6勝1敗1S。負け投手はレンジャーズのジョー・ロスで、ここまで0勝1敗0S。パドレスのミラーにセーブがつき、1勝1敗20Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-21 08:28:13 更新