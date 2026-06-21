◇インターリーグ ドジャース―オリオールズ（2026年6月20日 ロサンゼルス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が20日（日本時間21日）、本拠でのオリオールズ戦前に会見に臨み、妻・真美子さんの出産のため、前日19日（同20日）の試合で“父親休暇”を取った大谷翔平投手（31）の投手としての、今後のローテーションについて話した。

同投手は前日19日（同20日）の同戦を妻・真美子さんの第2子出産のため欠場。球団は「父親休暇（パタニティ・リーブ）のためチームを離れています。今週末のいずれかの時点で復帰する見込み」と発表し、MLBが2011年に導入し、最長3日間出場登録から外して他の選手を補充することが可能となる産休制度「父親リスト」には入れなかった。同日の試合は26人の出場登録枠を一人、欠く状態で臨んだ。

試合後、大谷は自身のインスタグラムを更新し、第2子誕生を報告。この日は「1番・DH」でスタメン復帰した。

ロバーツ監督は、投手としての登板日について、当初の予定から変更はないかと問われ「はい。私の認識では水曜日の予定です」と明言。中6日で24日（同25日）の敵地でのツインズ戦に起用することを方針を示した。