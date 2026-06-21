北中米ワールドカップ

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は20日（日本時間21日）、グループFの第2節・日本―チュニジア戦が行われる。注目の一戦を前に応援アイテムが発売されたが、注目度の高さから即日完売。ファンからは嘆きの声があがっている。

日本代表の選手たちが移動中に着用している青地に赤と白のラインが入ったジャージ。アディダスによる復刻ラインである「EQT」のアイテムで、1990年代の雰囲気を感じさせるカラー配置やエンブレムが特徴となっている。

サッカーショップKAMOは日本時間20日、公式Xで「アディダス サッカー日本代表『EQT』アパレルコレクション 選手たちが移動中に着用しているトラックトップが本日より発売開始！」と発表したが、たちまち全サイズが売り切れの大人気に。なおアディダスの公式ネットショップでも全サイズが売り切れとなっている。

X上のファンからは「売り切れんの早いて」「えーこのセットアップをー 買いましたッ」「やけに懐かしいデザインに感じる」「かっこいい ほしい」「めちゃ欲しい」「トラックトップあまりにもかわいいと思ってた！！」「日本代表のadidasジャージ速攻売り切れとるやんけ！！！」と悲鳴もあがっていた。



（THE ANSWER編集部）