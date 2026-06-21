◆第１４回日本少年野球北海道選手権 第２日 ▽準決勝 苫小牧ボーイズ１９−２北広島Fビレッジボーイズ＝４回コールド＝（２０日・野幌硬式球場）

準決勝と順位決定戦の５試合が行われた。苫小牧ボーイズは１９―２の４回コールドで北広島Ｆビレッジボーイズを下し、優勝に王手をかけた。４番・太田怜臣（れお）捕手（３年）が２安打２打点と打線を引っ張り勝利に貢献。旭川大雪ボーイズは６―０の快勝で決勝進出を決めた。

苫小牧の主砲・太田がバットで存在感を示した。５点リードの２回１死一、二塁で打席が回った。「思い切りフルスイングをしようと打ちにいきました」と真ん中高めの直球を強振。打球は左翼手の頭上を越える２点適時二塁打となり、リードを大きく広げた。勝利を引き寄せる貴重な一打に「いい感触でした」と笑みを浮かべた。

年明け１月頃からスイングを変えた。長打や飛距離アップを狙って、通称「バレルスイング」と呼ばれる振り方に取り組んできた。ボールの軌道に対してバットをやや下から入れ、手首を返さずに押し込むように振り抜くのが特徴。自宅で日課となっている１５０本の素振りで「フォームがしっかり固まった」と練習を繰り返してきた成果が大事な公式戦で発揮された。

２安打２打点の４番の活躍に高橋輝昭監督（５３）は「いいところで打ってくれた」と目を細めた。チームは１９得点を挙げコールド勝ちで決勝進出。大一番では全国大会出場常連の旭川大雪ボーイズとぶつかる。太田は「チームとしても大雪ボーイズを倒すことを目標にやってきた。絶対勝って（全国舞台の）大阪に行きます」と意気込んだ。