ミュージシャンの篠田ミルさんが4月14日に亡くなったことが20日、分かった。所属する音楽グループ「yahyel(ヤイエル)」の公式インスタグラムで発表された。



【写真】音楽グループ「yahyel」 篠田さんは前列右側

公式アカウントでは文書を公開し、「yahyelのメンバー、 篠田ミルが2026年4月14日に永眠いたしました」と報告。「今はまだ、メンバー、スタッフ共に、この現実を受け入れられていない日々を過ごしています」と記した。



葬儀は遺族の意向で近親者のみで執り行われたことも公表。「皆様におかれましても静かに篠田ミルを見送っていただけますと幸いです。篠田ミルが心穏やかに過ごせることを祈ると共に、生前多大なるご厚情と応援をいただいた皆様に、心より感謝申し上げます」と結んだ。



また遺族のメッセージも公開。「篠田ミルは2026年4月14日に召天いたしました。葬儀は近親者のみで執り行いましたため、ご挨拶が遅くなりましたことをお許しください。生前に賜りましたご厚情に改めて感謝し、こころより御礼申し上げます」と記されている。



篠田さんは1992年生まれ。慶応大学法学部を卒業後、東京大学大学院学際情報学府で修士課程を修了。2015年から同バンドのメンバーとして活動し、ラッパーのACE COOLなど、他のミュージシャンへの楽曲提供やプロデュースも行っていた。2025年には初のソロ作品「Pressure Field」をリリースしている。



（よろず～ニュース編集部）