カブスの今永昇太がワールドカップに臨む日本代表へ粋なエール

カブスの今永昇太投手が、本拠地リグレー・フィールドへの球場入りの際、サッカー日本代表のユニフォームを着用して姿を現した。

現在開催中の北中米ワールドカップ（W杯）に挑む日本代表へのサポートを示す粋な演出に、現地ファンだけでなく日本のSNS上でも大きな注目が集まっている。

ユニフォームの着こなしや、野球選手ならではの圧倒的なフィジカルがサッカーのユニフォーム越しに際立っていたことから、ファンの間ではその存在感や佇まいが話題に。トップアスリートとしての肉体美に加え、どこかベテランサッカー選手を彷彿とさせる独特の雰囲気が、ネット上で熱視線を浴びている。

今永のこの姿に対して、SNS上では驚きと称賛、そしてユーモア溢れるコメントが多数寄せられた。この日はホーム、前日はアウェーと2枚のユニフォーム姿を披露している今永。競技の枠を越えて日本代表を応援する今永の行動は、多くのスポーツファンの心を掴んだようだ。

SNSでは「野球選手がいかにゴツいかよくわかるな」「今永のガタイやべぇ」「フィジカル強そうな重戦車FWタイプ」「やっぱ野球選手とサッカー選手は体格が違うな」「似合ってる」「後輩の引退試合に参加してくれる伝説のボランチ」と、さまざまな反響が出ている。（FOOTBALL ZONE編集部）