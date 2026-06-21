米専門誌「ベースボール・アメリカ」が20日（日本時間21日）、エンゼルス傘下のフアン・セスペデス内野手（17）がマイナーリーグ盗塁記録の1試合8盗塁を樹立したと報じた。

セスペデスはこの日、ドミニカン・サマーリーグの試合で8盗塁を記録した。確認できる限り、これはMLB球団と正式に提携しているマイナーリーグ球団の新記録とみられる。

初回裏、先頭打者として四球で出塁すると、続く2球で二盗、三盗を決めた。さらに1人後の打者のカウント2ボールから、ディレード・ダブルスチールで本盗にも成功した。その後も、相手遊撃手の悪送球で出塁。次の1球で、この日4個目の盗塁を決めた。

4回には走者が入れ替わった状態で残ると、1球待ってカウント1ボールから5個目の盗塁に成功。さらに後続打者が四球で出塁した後、ダブルスチールで三塁を陥れ、6個目の盗塁を記録した。6回には1死から単打で出塁すると、次の1球ですぐに二盗。さらにその2球後、この日3度目の三盗を決め、記録更新となる8個目の盗塁を達成した。

8盗塁はマイナーリーグ史上最多とみられているが、マイナーリーグの統計記録は不完全な部分があるため、8盗塁が絶対的な記録だと断定することはできない。それでも、セスペデスの8盗塁を上回る選手は確認されていない。セスペデスは6回終了後、守備から交代した。他の選手にも守備機会を与えるための交代だった。

セスペデスはドミニカ共和国出身で、契約金25万ドルでエンゼルスと契約。左打者としてコンタクト能力もあり、身体能力の高い選手と評価されている。なおメジャー記録（1901年以降）は1試合6盗塁で計4名（5回）が達成。エディ・コリンズ（アスレチックス）が1912年に2度。オーティス・ニクソン（ブレーブス）が1991年、エリック・ヤング（ロッキーズ）が1996年、カール・クロフォード（レイズ）が2009年に1度達成している。