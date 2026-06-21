甘い中華そばに衝撃　愛媛・松山のやきめし自慢店で味わう完成度の高いチャーラー

チャーハンとラーメンのセット、略して“チャーラー”。愛知で親しまれるこのセットメニューを愛してやまない現地在住のライター・永谷正樹が、地元はもちろん、全国各地で出合ったチャーラーをご紹介する「ニッポン“チャーラー”の旅」。第63回の今回は、愛媛県松山市へ。「やきめし」を掲げるお店のチャーラーです。

やきめしを店名にする店の覚悟

愛媛県松山市への出張で、ずっと訪れたいと思っていた店へ行ってきた。

愛媛名物の鯛めしでもなければ、鍋焼きうどんや焼豚玉子飯でもない。チャーラー、すなわちチャーハンとラーメンのセットである。

その店の最寄り駅は伊予鉄高浜線・山西駅。そこから徒歩で約12〜13分と、交通の便がよい場所とはいえない。今回は車移動だったので、松山市中心部からカーナビを頼りに向かった。所要時間は20分ほど。

私が興味をそそられたのは、『やきめし 潮路郎（しおじろう）』という店名。中国料理でもラーメンでもなく、“やきめし”。その言葉から自信と誇りが伝わってきて、これは絶対に食べねばならないと思ったのだ。

“やきめし”を掲げる看板が目印。郊外にありながら、わざわざ訪れたくなる一軒だ

店に到着したのは昼のピークを過ぎた午後１時すぎ。隣には松山市内でも屈指の人気を誇るラーメン店があり、店の前には席待ちの客が並んでいた。それには目もくれず、『やきめし 潮路郎』へ入る。

店内では奥のテーブル席で、常連と思われる70代くらいの男性たちがビール片手に宴を開いていた。話の様子から、どうやら幼なじみ同士らしい。昼下がりのチャーラーにふさわしい、ゆるやかな空気が流れている。

甘さが不思議とクセになる中華そば

案内されたカウンター席では、若者がやきめしを頬張っていた。その量に思わず目を奪われる。大盛かと思ったが、店内の貼り紙にチャーハンの量についての説明があった。

やきめしを軸とした潔いラインナップ。サイズ展開の細かさからも、主役であるチャーハンへのこだわりが伝わってくる

「並盛」（800円）は約450グラムで、他店なら大盛クラス。「大盛」（950円）は約600グラムで、完食はなかなか骨が折れそうだ。「小盛」（600円）は約250グラム、「特小」（400円）は約150グラム。さて、どれにするか。

ラーメンは「中華そば」（750円）の一択。店名に冠する「やきめし」が主役であり、小盛や特小ではサブ扱いになりかねない。とはいえ、中華そば１杯に450グラムの並盛はさすがに重い。悩んだ末、やきめしは小盛を選んだ。

「中華そば」（750円）。山盛りの野菜がインパクト十分。このビジュアルと甘いスープとのギャップにバグる

まず運ばれてきたのは「中華そば」。思っていたものとはかなり違う。山盛りのキャベツ、もやし、ねぎを見て、やきめしを並盛にしなくて正解だったと胸をなで下ろす。具材はほかに豚肉とちくわも入っている。

スープをひと口飲んで、さらに驚いた。チャンポンやタンメンのような味を想像していたが、まったく違う。甘いのだ。野菜の自然な甘みというレベルを超えた、はっきりとした甘さ。こんな中華そばは初めてだが、不思議とクセになる味わいだった。

チャーラーとして完成する一体感

少し遅れて「やきめし」小盛が到着。米一粒ひと粒に均一に火が通り、中華鍋を振る技術の高さがうかがえる。カコン、カコンと店内に響いていたリズミカルな鍋音が、その完成度を物語っていた。

「やきめし小」（600円）。パラパラとしっとりの中間を狙った絶妙な火入れ。シンプルだからこそ技術が際立つ

食感はパラパラとしっとりの中間という理想的な仕上がり。味付けは塩ベースで、その加減が絶妙だ。スプーンを持つ手が止まらない。

その合間に甘い中華そばのスープを飲むと、口の中がすっとリセットされる。そしてまた、やきめしに手が伸びる。この甘いスープは、やきめしとの相性を計算して設計されたものなのではないかと思えてくる。

やきめしと中華そばを交互に食べ進めていると、先ほど料理を運んでいた店員が横で賄いのやきめしを食べ始めた。卓上には粉末ガーリック、カレー粉、白コショウ、粗挽きコショウ、七味唐辛子、ソースが並び、味変は自由自在だ。

試しに白コショウやソースを加えてみると、これが実に旨い。やきめし自体がシンプルだからこそ、調味料によって表情が大きく変わるのだ。

いやー、おいしかった。チャーラーの奥深さを、またひとつ思い知らされた。

取材・撮影／永谷正樹

1969年愛知県生まれ。株式会社つむぐ代表。カメラマン兼ライターとして東海地方の食の情報を雑誌やwebメディアなどで発信。「チャーラー祭り」など食による地域活性化プロジェクトも手掛けている。

【画像】愛媛・松山のやきめし自慢店で味わうチャーラー（4枚）