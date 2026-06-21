決勝T進出争いはどうなる？ オランダが衝撃の5発大勝で前進 敗れたスウェーデンには母国で失望の声広まる「こんな恥をかくのは初めて。屈辱だ」【W杯】
日本戦でも幾度となくチャンスを創出したガクポ。その存在はやはり脅威的だった(C)Getty Images
衝撃の大勝劇だ。
現地時間6月20日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組の第2戦で、オランダ代表がスウェーデン代表に5-1と勝利。決勝トーナメント進出に大きく前進した。
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2度のリードを追いつかれ、2-2と引き分けていた日本戦から見事に修正した。開始早々の5分に先発に抜擢されたブライアン・ブロビーが先制弾を叩き込むと、17分にも再びブロビーがゴールネットを揺らしたオランダは序盤からスウェーデンを圧倒した。
2点差をつけて迎えた後半もオランイェ（オランダ代表の愛称）の進撃は止まらない。47分に日本戦でもサムライブルーの脅威となったコディ・ガクポがデンゼル・ドゥムフリースの鋭いグラウンダーのクロスを押し込んで1点をもぎ取ると、その10分後にも敵バイタルエリアでボールを持ったガクポがカットインから右足一閃。強烈なシュートをニアサイドにねじ込んで4点差とした。
59分にアンソニー・エランガのゴールで1点を失ったオランダだったが、試合終了間際の89分に趨勢を定めた。途中出場のメンフィス・デパイとのコンビネーションから守備網をかいくぐったクライセンシオ・サマービルがミドルシュートを叩き込んで5-1とした。
試合終盤に守勢に回り、相手を畳みかけられなかった日本戦を「批判を受け止める。私の責任だ」と猛省したロナルド・クーマン監督の攻撃的な采配も実っての大勝。自信を取り戻したイレブンも歓喜する。絶対的司令塔であるフレンキー・デヨングは、オランダの公共放送『NOS』で「素晴らしい結果だ」と笑顔で語り、「改善すべき点はまだたくさんある」としながら、自分たちがいかに優れたチームであるかを声高に語った。
「試合展開はそれほど劇的ではなかったけど、5点も決められたのはもちろん素晴らしいよ。これを足がかりに僕らはより成長できると思う。今日は日本戦よりもずっと良かった。もちろん、相手チームの力量も関係しているけれど、僕らには危険な武器があることを世の中に示せた」
一方、落胆ムードが漂うのはスウェーデン側だ。5-1と勝利していたチュニジア代表との初戦から一転しての大敗に母国内では、悲観的な意見が飛び交った。日刊紙『Aftonbladet』は「負けることと、屈辱を味わうことは全く別物だ。全世界が見守る中で、スウェーデンがこんな恥をかくのは、初めての出来事である」と代表チームを糾弾。さらに「これは敗北ではない。屈辱だ」と繰り返した同紙は、こう続けている。
「自分たちが劣っていると気づくのは実に辛い。だが、今日は、ほぼ全選手に同じような力の差が見られた。ブライアン・ブロビーが2点目を決めたのは、ほとんど必然のように思えた。オランダは個人としても、チームとしても、あらゆる面で明らかにスウェーデンよりも優れていた」
コントラストが見事に分かれた結果、無敗を維持して勝点を「4」に伸ばしたオランダは、グループ突破をほぼ手中に収めた。一方でスウェーデンは勝点3のまま。最終戦となる日本との試合に決勝トーナメント進出の望みをかける形となった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]