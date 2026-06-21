決勝T進出争いはどうなる？　オランダが衝撃の5発大勝で前進　敗れたスウェーデンには母国で失望の声広まる「こんな恥をかくのは初めて。屈辱だ」【W杯】

日本戦でも幾度となくチャンスを創出したガクポ。その存在はやはり脅威的だった(C)Getty Images

衝撃の大勝劇だ。

現地時間6月20日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組の第2戦で、オランダ代表がスウェーデン代表に5-1と勝利。決勝トーナメント進出に大きく前進した。

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2度のリードを追いつかれ、2-2と引き分けていた日本戦から見事に修正した。開始早々の5分に先発に抜擢されたブライアン・ブロビーが先制弾を叩き込むと、17分にも再びブロビーがゴールネットを揺らしたオランダは序盤からスウェーデンを圧倒した。

2点差をつけて迎えた後半もオランイェ（オランダ代表の愛称）の進撃は止まらない。47分に日本戦でもサムライブルーの脅威となったコディ・ガクポがデンゼル・ドゥムフリースの鋭いグラウンダーのクロスを押し込んで1点をもぎ取ると、その10分後にも敵バイタルエリアでボールを持ったガクポがカットインから右足一閃。強烈なシュートをニアサイドにねじ込んで4点差とした。

59分にアンソニー・エランガのゴールで1点を失ったオランダだったが、試合終了間際の89分に趨勢を定めた。途中出場のメンフィス・デパイとのコンビネーションから守備網をかいくぐったクライセンシオ・サマービルがミドルシュートを叩き込んで5-1とした。

試合終盤に守勢に回り、相手を畳みかけられなかった日本戦を「批判を受け止める。私の責任だ」と猛省したロナルド・クーマン監督の攻撃的な采配も実っての大勝。自信を取り戻したイレブンも歓喜する。絶対的司令塔であるフレンキー・デヨングは、オランダの公共放送『NOS』で「素晴らしい結果だ」と笑顔で語り、「改善すべき点はまだたくさんある」としながら、自分たちがいかに優れたチームであるかを声高に語った。

「試合展開はそれほど劇的ではなかったけど、5点も決められたのはもちろん素晴らしいよ。これを足がかりに僕らはより成長できると思う。今日は日本戦よりもずっと良かった。もちろん、相手チームの力量も関係しているけれど、僕らには危険な武器があることを世の中に示せた」