【W杯2026】世界一へ… ミャクミャク、日本代表ユニフォーム着用 背番号発表・グッズ販売始まる＜アイテム一覧＞
大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクが、サッカー日本代表のユニフォームに身を包んだアイテムが発売されている。
【画像複数】ミャクミャク×サッカー日本代表のさまざまな姿
ミャクミャクは、6月6日に大阪・YANMAR HANASAKA STADIUMで開催された「なでしこジャパン（日本女子代表）vs 南アフリカ女子代表」に登場。「背番号39 （MYAKU）」のミャクミャク専用日本代表ユニォームに初めて袖を通し、試合開始前から試合終了後までサポーターと一緒に応援した。
「今まさに繰り広げられている世界一を目指す戦いも、そしてこれから先も、ミャクミャクはサポーターとともに、サッカー日本代表を力強く応援し続けてまいります」と張り切っている。
■商品概要（発売商品）
EXPO2025 ミャクミャク 日本代表Ver. クリアファイル
EXPO2025 ミャクミャク 日本代表Ver. 木製スタンド
EXPO2025 ミャクミャク 日本代表Ver. ダイカットステッカー
EXPO2025 ミャクミャク 日本代表Ver. jetstream4＆1
■商品概要（順次展開予定）
PUレザーキーホルダー、アクリル前髪クリップ、エンベロープケース、マルチケース、マルチ巾着、フェイスシール、ダイカットステッカー、缶バッジ、ラバーKC、不織布バッグ、絆創膏、シークレットアクリルKH、シークレットアクリルKC、ネックストラップ、ぷにぷにシール、フレームマグネット、マグカップ、シークレットスライド缶、キャンバストート
※都合により販売アイテムの変更をする場合あり
発売日時：2026 年6月6日（土）〜
販売店舗：EXPO2025 オフィシャルオンラインストア
EXPO2025 オフィシャルストア各店舗
日本サッカー協会公式オンラインストア「JFA STORE」
【画像複数】ミャクミャク×サッカー日本代表のさまざまな姿
ミャクミャクは、6月6日に大阪・YANMAR HANASAKA STADIUMで開催された「なでしこジャパン（日本女子代表）vs 南アフリカ女子代表」に登場。「背番号39 （MYAKU）」のミャクミャク専用日本代表ユニォームに初めて袖を通し、試合開始前から試合終了後までサポーターと一緒に応援した。
■商品概要（発売商品）
EXPO2025 ミャクミャク 日本代表Ver. クリアファイル
EXPO2025 ミャクミャク 日本代表Ver. 木製スタンド
EXPO2025 ミャクミャク 日本代表Ver. ダイカットステッカー
EXPO2025 ミャクミャク 日本代表Ver. jetstream4＆1
■商品概要（順次展開予定）
PUレザーキーホルダー、アクリル前髪クリップ、エンベロープケース、マルチケース、マルチ巾着、フェイスシール、ダイカットステッカー、缶バッジ、ラバーKC、不織布バッグ、絆創膏、シークレットアクリルKH、シークレットアクリルKC、ネックストラップ、ぷにぷにシール、フレームマグネット、マグカップ、シークレットスライド缶、キャンバストート
※都合により販売アイテムの変更をする場合あり
発売日時：2026 年6月6日（土）〜
販売店舗：EXPO2025 オフィシャルオンラインストア
EXPO2025 オフィシャルストア各店舗
日本サッカー協会公式オンラインストア「JFA STORE」