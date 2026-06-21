タレント中山秀征（58）は21日、MCを務める日本テレビ系「シューイチ」に中継で生出演。前日20日の生放送途中にスタジオを出て、サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会の1次リーグで、日本にとって第2戦となるチュニジア戦を現地観戦するためメキシコ入りしており、試合会場となるモンテレイから生中継で登場した。

日本代表のユニホーム姿の中山は、同局の田辺大智アナウンサー、元日本代表で藤枝MYFC監督の槙野智章氏と3人で、ピッチを背に登場。田辺アナに「昨日のオンエア後に…オンエア中に、来る、来る、とは聴いていましたが、本当に来ちゃいましたね」と話しかけられた中山は「スタジオを出てから23時間半がたとうとしています。飛行機の中で、映画を2本見てしまいました」と、弾丸でのメキシコ入りとなったことを、笑い交じりに説明した。

日本のスタジオから、現地の盛り上がりを問われた中山は、「モンテレイの空港に着いたら、日本のユニホームを着たサポーターのみなさんがたくさんいましたよ。チュニジアのサポーターのみなさんも非常に明るい」とした上で「今日は、非常に楽しい戦いになるんじゃないかと思います」と、述べた。

中山は前日20日の番組オープニングで「実は私、明日のチュニジア戦を観戦すると、みなさんにお伝えするということで、この後、メキシコに向かいます」「番組の途中に行かないと、間に合わないということなんです」と説明。「弾丸でございます。明日の朝は、メキシコから生中継でお届けします」と述べ、「どういうスケジュールになっているんでしょうか？」と、自民自答するように口にし、スタジオ出発時間になると、ソンブレロとサングラス姿のメキシコ風ファッションでキャリーバッグを引き、「このまま空港に行きます！」と、急ぎながらスタジオを後にしていた。