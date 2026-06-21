◆米大リーグ カブス６―８ブルージェイズ（２０日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２０日（日本時間２１日）、敵地・カブス戦に「５番・三塁」でフル出場し、５―５で同点の８回１死一、二塁の４打席目に、左中間へ１３日（同１４日）の本拠地・ヤンキース戦以来６試合ぶりの本塁打となる１６号勝ち越し３ランを放った。メジャー１年目の１６発は０３年松井秀喜（ヤンキース）に並び、日本人１年目では４位タイに浮上した。「３番・指名打者」でフル出場したカブス・鈴木誠也外野手（３１）は４打数１安打で４戦連続安打だったが、２点を追う８回一、三塁の５打席目は空振り三振。侍ジャパン右打者対決は、岡本に軍配が上がった。

シカゴの風が一瞬、ないだ。同点に追いつきなおも１死一、二塁で迎えた８回の４打席目。岡本のバットが５番手右腕・ウェブの直球を捉えた。「入ってくれ…」。祈りながら見届けた打球は、３７７フィート（約１１５メートル）舞い上がり、緑の蔦が映える左中間フェンスを越えて着弾した。岡本は、打球方向を誇らしげに指さしながら、ダイヤモンドを一周。敵地を凍らせる勝ち越し３ランだった。

「（打線が）つながって、つながって、自分もこれは、まわって来るだろうなっていうのがありました。雰囲気的にもあの回いけるな、って。ああいう流れの中で、自分も続いていけて良かった。打てる球を強く打って、しっかり振り抜けました」と感触を振り返った。前日の第１打席はミシガン湖からの強風に押し戻されて打球が失速。飛距離３９７フィート（約１２１メートル）の中飛に。「僕、絶対、ホームランやと思いました」と悔しがっていた。この日は打球速度１０７・３マイル（約１７２・７キロ）の痛烈なアーチ。風に邪魔させない放物線がフェンスを越えていった。

偉大な先輩、松井氏が２００３年に刻んだシーズン１６本塁打に、前半戦７７試合目で肩を並べた。「松井さんや皆さんがプレーされてきたお陰で、こうやって道が広がって、今僕もプレーできていると思います。僕自身も、そういう立場になるかもしれない。また次に続く選手もいると思いますので、僕もまだまだですけど、頑張りたいと思います」と岡本。おごることなく、先人の業績を称え、脈々と続く日本人のメジャー挑戦を俯瞰的に語った。巨人第６２代目の４番打者から、８９代目の４番打者に受け継がれたスラッガーの精神。海を渡ってもリスペクトは変わらない。

前日は２−１６の屈辱的大敗。この日も６回まで０−５と劣勢に。嫌なムードを一蹴した逆転勝利に、「明日に繋がっていくと思うし、粘り強くやっていきたい。きょう１日で言えば、打てて良かった。ただ、また明日も試合がありますし、しっかり準備していきたいです」と表情を引き締めた。シカゴでの３連戦はいよいよ最終戦。勝てば、借金返済、勝率５割だ。