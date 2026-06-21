「not gonna lie」の意味は？本音を言いたいときに使います！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳してみるとわかるかもしれません！

果たして、正解は？

正解は「ぶっちゃけ、正直に言うと」でした！

「not gonna lie」は「ぶっちゃけ、正直に言うと」という意味のフレーズ。

本音や言いにくいことを言う前の前置きとして使うことができます。「ぶっちゃけ」というと、ネガティブなことを言うイメージが強いですが、ポジティブな本音を言うときにも使えます。

ちなみに、SNSやテキストでは、頭文字をとって「NGL」と略されることが多いそうですよ。

A：「Did you like the new restaurant?」

（あの新しいレストランどうだった？）

B：「Not gonna lie, it wasn’t great.」

（ぶっちゃけ、あんまりよくなかった）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。