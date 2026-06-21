◆北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 スウェーデン１―５オランダ（２０日、ヒューストン競技場）

【ヒューストン（米国）２０日＝岡島智哉】森保ジャパンの「裏カード」として行われた一戦は、オランダが５―１で圧勝し、勝ち点を４に伸ばした。日本戦は２度のリードを追いつかれる苦しい試合となったが、この日はゴールラッシュで決勝Ｔ進出をほぼ確実とした。

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クーマン監督に、笑顔が戻った。日本戦後は自身の交代策が裏目に出たことを地元メディアに追及され、舌戦を繰り広げた指揮官だったが、この日は「日本戦より…選手起用がうまくいったよ」と自虐ネタを繰り出し、報道陣の笑いを誘った。

日本戦では終盤の途中出場だったＦＷブロビー（サンダーランド）を最前線で先発させると、２４歳のＦＷは開始１７分で２ゴールをマーク。後半には攻撃の核・ガクポにも２ゴールが生まれるなど、大量５得点での完勝だった。

指揮官は「勝たなければならないプレッシャーは大きかった。絶対に勝たなければならない試合だと分かっていた。ああいう初戦になってしまったが、選手たちがどのように取り組んでいるか、選手たちがどんな意見を持っているかを感じ取ることができたんだ。そうすれば、物事が正しい方向に向かうとわかっていた」とうなずいた。