人気フィットネスプロデューサー・ＡＹＡが２１日、第１子出産を発表した。

インスタグラムを更新し「この度、新しい命が誕生致しました事をご報告させて頂きます」と赤ちゃんの顔をチラリを見せ、その小さな手に大きな手を重ねるショットを添えて伝えた。

「かけがえのない存在が出来たこと、そして小さな命の力強さに一瞬一瞬驚きながら、家族が増えた喜びを日々実感し幸せな時間を過ごしております。この子がより強く逞しく、何より沢山（たくさん）笑って人生を歩めるように、父ちゃん母ちゃん頑張ります！」とつづった。

ＡＹＡは２０２４年７月にクロスフィット選手として活躍する真伍と結婚したことを発表。今年１月にＳＮＳで第１子妊娠を公表した。

【投稿全文】

この度、新しい命が誕生致しました事をご報告させて頂きます。

美しく紫陽花が咲き誇るこの季節に外の世界へ

我が子がこの世に生まれた瞬間は感動と喜び、そしてこの子に出会えた奇跡に感謝の気持ちでいっぱいです。かけがえのない存在が出来たこと、そして小さな命の力強さに一瞬一瞬驚きながら、家族が増えた喜びを日々実感し幸せな時間を過ごしております。この子がより強く逞しく、何より沢山笑って人生を歩めるように、父ちゃん母ちゃん頑張ります！

妊娠期間中から温かく見守り、支えてくださった皆さまに心より感謝申し上げます。

これからもどうぞ宜（よろ）しくお願い致します。