「きのこを調理すると水っぽくなる…」を解決！ きのこの「旨みを逃さないコツ」＆おすすめレシピ

しいたけ、えのき、まいたけ、しめじ、エリンギなどのきのこ類は、和洋中さまざまな料理に使えて、価格も比較的安定している食材。風味がよく、旨みもたっぷりですが、調理をすると「なんだか味が決まらない」「しっかり味付けしたはずなのに薄い」などと感じたことはありませんか？ ちょっとした調理のコツを覚えれば、水っぽくならず旨みを凝縮したきのこ料理に仕上げることができます。3児の母で、簡単＆栄養満点なおうちごはんを提案しているおうち料理研究家・料理ブロガーのちゃんちーさん（Instagram＠chan.chan_chii）におすすめレシピとともに教えていただきました。

旨みを引き出してくれる調味料を味方に

物価高の昨今ですが、きのこは一年を通して手に入りやすく、価格も比較的安定しているので、節約を意識したい時の強い味方。食物繊維も豊富で、あと一品欲しい時や作り置きおかずにもぴったりな食材です。

我が家でもよく食卓に登場するのですが、実は以前はきのこ料理を作るたびに「なんだか味が決まらないな……」と感じていました。レシピ通りに作ったはずなのに味がぼやけたり、少し時間が経つと味が薄く感じたり。だからといって調味料を増やせば今度は塩辛くなってしまう。そんな経験をされたことがある方も多いのではないでしょうか。

その原因のひとつが、きのこから出る水分です。きのこは加熱すると想像以上にたっぷりの水分が出ます。その水分によってせっかく加えた調味料が薄まり、作りたては美味しくても時間が経つにつれて味がぼやけてしまうのです。特に作り置きにすると「昨日は美味しかったのに、今日はなんだか物足りない味……」と感じることも。ですが、上手に使えば家計にも体にも嬉しい食材です。旨みを引き出してくれる調味料を味方につけることがポイントになってきます。

今回、きのこのナムルをご紹介するのですが、そんな悩みを解消してくれる調味料が塩こうじです。塩こうじというと肉や魚を漬け込むイメージが強いかもしれませんが、実はきのことも相性抜群。塩味をつけるだけではなく、きのもの旨みをぐっと引き出しながら全体の味をまろやかにまとめてくれるので、水分が出ても味がぼやけにくくなります。醤油や塩だけでは出せない奥行きも生まれ、満足感のある味わいになります。

さらに、塩こうじを使うと塩味の角が取れるので、子どもたちも食べやすくなります。ごはんのおかずはもちろん、お弁当の隙間おかずやおつまみにもおすすめ。作り置きしても美味しく、忙しい日の食卓を助けてくれる頼れる一品です。

旨み凝縮「きのこのナムル」の作り方

〈材料〉4人分

・しいたけ 4〜5枚

・えのき 1袋（100g前後）

・まいたけ 1パック（100g前後）

・しめじ 1パック（100g前後）

・ごま油 大さじ1

・塩こうじ 大さじ1と1/2

・すりおろしにんにく 小さじ1/2

・白いりごま 大さじ1

〈作り方〉

【1】まいたけは食べやすくほぐし、しめじとえのきは石づきを切ってほぐし、しいたけは軸を切ってから薄切りにする。

【2】フライパンにごま油を熱し、きのこを広げて入れる。※入れてすぐ混ぜないように。まずは2〜3分じっくり焼き付け、香ばしい焼き色がついたら全体を返して、さらに加熱する。

【3】きのこのかさが減り、水分が飛んで香りが立ってきたら火を弱める。

【4】塩こうじ、すりおろしにんにくを加えて全体を絡める。※塩こうじは焦げやすいので最後に加える。

【5】火を止めて、白ごまを加えたら完成。

〈旨みを凝縮させるコツ〉

・きのこは洗わない→水分が増えると旨みがぼやけるので、汚れはキッチンペーパーで拭く程度でOK。

・フライパンは少し大きめを使う→きのこが重なりすぎると蒸し焼きになり、水分が抜けにくいので大きめのフライパンに広げて焼き付ける。

・しっかり色づくまで待つ→「まだかな？」くらいで触りたくなるけど我慢。香ばしい焼き色こそ、旨みのもと。

・作りたてより少し置く→粗熱が取れる頃に味がなじみ、さらに美味しくなる。

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