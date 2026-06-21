◇インターリーグ ドジャース―オリオールズ（2026年6月20日 ロサンゼルス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が20日（日本時間21日）、本拠でのオリオールズ戦前に会見に臨み、「1番・DH」で起用する大谷翔平投手（31）について話した。

指揮官はスタメン復帰させる大谷について「赤ちゃんも真美子さんも健康だと思うので。まだ彼には会っていないけど、戻ってきてくれて良かったよ」と目を細めた。

昨年6月には4月に誕生した大谷の愛娘のために、鮮やかなピンク色の小さな子供用のポルシェをプレゼントした。大谷を監督室に呼び「プレゼントがあるんだ。君の娘のために」とポルシェを披露。大谷も「ナイス」と反応し「（監督室に呼ばれたから）怒られるのかと思った」と笑った。第2子のためのプレゼントについて「彼にはベビーギフトをあげないといけませんね。妻とも相談して考えます」と笑顔だった。

同投手は前日19日（同20日）の同戦を妻・真美子さんの第2子出産のため欠場。球団は「父親休暇（パタニティ・リーブ）のためチームを離れています。今週末のいずれかの時点で復帰する見込み」と発表し、MLBが2011年に導入し、最長3日間出場登録から外して他の選手を補充することが可能となる産休制度「父親リスト」には入れなかった。同日の試合は26人の出場登録枠を一人、欠く状態で臨んだ。

試合後、大谷は自身のインスタグラムを更新し、第2子誕生を報告。真美子さんと連名で「私たちの人生において、再びこのような素晴らしい日を共に迎えられたことを、心から嬉しく思います。無事に生まれてきてくれてありがとう。また、これまでの道のりを支えてくださった皆様に、心より感謝申し上げます」と英語で投稿した。