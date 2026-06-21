「ドジャース−オリオールズ」（２０日、ロサンゼルス）

ドジャース戦がＮＨＫの地上波、ＢＳでともに生中継がなく、ネットが騒然となった。

この日のドジャース戦は日本時間午前１１時１０分開始。だが、連日ドジャース戦を中継している「ＮＨＫ ＢＳ」では、正午からサッカーの北中米Ｗ杯の日本−チュニジア戦（午後１時開始）が放送される。

ドジャースは１９日に第２子誕生を公表した大谷翔平投手が「１番・指名打者」でスタメン復帰し、山本由伸投手が先発登板する予定。注目度の高い試合は「Ｊ ＳＰＯＲＴＳ１」やネットなど有料チャンネルでは生中継されるが、ＮＨＫでは午後１１時２０分からの録画放送しかない。

ファンからは「サッカーに譲ったか？」「ＬＩＶＥ中継ないんだ」「山本由伸の先発試合、せっかく日曜日で観られる時間帯なのに生中継がない…ＢＳもサッカー中継だ こればかりは仕方ないか」「明日朝早いし こんな時に限って山本由伸がパーフェクトとかノーヒットノーランとか達成する気がしてしょうがない」などと反響があった。