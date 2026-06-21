1日10mgでホットフラッシュや肩こりが大幅改善!? 医師も注目する「エクオール」の驚きの効果【眠れなくなるほど面白い 図解 更年期の話】

エクオールをつくれない人は“サプリメント”で補う

１日10mgの摂取で更年期症状が軽減

エクオールを腸内でつくれない人はどうすればよいのでしょうか。実は、手軽にとれるエクオールのサプリメントがあります。大豆からつくられたサプリメントで、最近では婦人科をはじめとする医療機関でも販売されていて、調剤薬局や通販などでも入手できます。

実際、１日10mgのエクオールをサプリメントで摂取することで、ホットフラッシュの回数が減った、肩こり・首こりが大幅に改善した、肌にハリが戻り、シワが目立たなくなったという報告があります。更年期あたりから、髪全体が薄くなる「びまん性脱毛症」や軟毛になったりしてきますが、エクオールをつくれる人の方が閉経後の脱毛や軟毛化を抑えられている可能性があることが分かっていて、閉経後の髪のハリ・コシの悪化を感じにくかったという報告もあります。また、更年期症状以外に、PMS（月経前症候群）の症状緩和も期待できます。エクオールをつくれる人の方が、月経前の精神症状が軽かったり、月経前のニキビ・肌荒れが少なかったという報告があります。

エクオールのサプリメントは作用が穏やかなので「更年期かな？」と思ったら、すぐに飲み始めてもいいでしょう。エクオールがつくれない体質の人はもちろんのこと、エクオール産生能がある人にもおすすめ。大豆製品を十分にとれないときは、サプリメントで補うのも１つの手段です。

エクオールのすごい効果

効果① 肌の深いシワが薄くなる

女性ホルモンに似た働きをするエクオール。飲み続けることで、目尻のシワができにくかったという報告も。肌のコラーゲン生成を助けてくれたのかもしれません。「目尻やおでこのシワが目立たなくなった」という声も。

効果② 薄毛対策やハリ・コシの維持に期待

エクオールをつくれる人の方が閉経後の脱毛や軟毛化を抑えられていたり、髪のハリ・コシの悪化を感じにくかったり。エクオールは髪にもいい影響を与えてくれそうです。「白髪染めの回数が減った」という声も。

効果③ ホットフラッシュがやわらぎ肩こりも軽くなる

女性ホルモンの低下で起こる自律神経の乱れにもエクオールは有効。つらいほてりや発汗などの更年期症状を軽減してくれます。また、血流が整うことで、肩こりがラクになる人もいます。

効果④ 骨密度の低下を防ぎ、骨の健康を保つ

エクオールには骨を壊す細胞の働きを抑える作用があり、骨代謝のバランスを整える働きが期待されています。加齢に伴う骨密度の減少がゆるやかになるので、骨粗しょう症の予防が期待できます。

効果⑤ 更年期以降の症状だけじゃなく、PMSも！

エクオールをつくれる人はPMS（月経前症候群）やPMDD（月経前不快気分障害）の症状が軽い傾向に。特に、月経前の精神症状やニキビ・肌荒れが少ない、という報告があります。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 更年期の話』著：高尾 美穂

【著者紹介】

高尾美穂（たかお・みほ）

医学博士・産婦人科専門医。東京慈恵会医科大学大学院修了。同大学附属病院産婦人科助教、東京労災病院女性総合外来などを経て、女性のための統合ヘルスクリニック イーク表参道の副院長に就任。日本スポーツ協会公認スポーツドクターで、ヨガ指導者でもある。「すべての女性に、よりよい未来を」をモットーに、医療、ヨガ、スポーツの３つの活動を通じ、専門的な知識をわかりやすく伝える啓発活動にも積極的に取り組み、テレビなどのメディア出演、講演活動、stand.fm「高尾美穂からのリアルボイス」でメッセージを発信するなど、多方面で活躍中。『今日も一日ご機嫌で 高尾美穂流生き方ガイド 体も心もいい感じ』（清流出版）『高尾美穂のオトナ世代のこころとからだ相談室』（扶桑社）など著書多数。