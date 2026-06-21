第１０８回全国高校野球選手権静岡大会の組み合わせ抽選会が２０日、富士市内で行われた。今大会は１０８校１０６チームが参加。最速１５０キロのプロ注目左腕・高部陸（３年）を擁し、連覇を狙う聖隷クリストファーは２回戦から登場。初戦で浜北西と富士宮西の勝者と対戦する。選手宣誓は富士市立の赤平大和主将（３年）に決まった。２８日に開会式、試合は７月４日にスタート。決勝は同２７日午前１０時からしずてつスタジアム草薙で行われる。

富士市立の赤平主将が、選手宣誓を務める。校名を呼ばれた瞬間は「困惑もあった」と振り返るが、徐々に実感が湧いてくると、「大会を盛り上げるひと言を言えたらいい」と力を込めた。宣誓には「恩返し」という言葉を取り入れたいという。「自分たち選手だけでは野球はできない。スタッフや指導者の方、保護者の方々、大会を運営してくださる方のおかげでプレーできていることへの感謝を伝えたい」と思いを明かす。

人生初の大役に「緊張で心臓バクバクになると思います」と笑顔を見せた。チームは夏のシード校として、１９６４年創部以来初の夏優勝を目指す。初戦となる２回戦では磐田北と浜松日体の勝者と対戦。主力として２番を担う赤平主将は「明るさで相手を圧倒するくらい、全力で臨みたい」と意気込んだ。（伊藤 明日香）