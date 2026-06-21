ビジターゲームでも日本企業が…

ロサンゼルス・ドジャースを応援する地元メディア「Dodgers Nation」が、自社Xのなかで興味深いインタビュー記事と動画を公開した。ドジャースのスタン・カステンCEOがパートナーシップ契約を結ぶ日本企業について聞かれ、

「ドジャースタジアムに広告を出せなかった日本企業が、我々のビジターゲームでのホームベース後方に看板広告を出すことを強く求めている」

と答えたのだ。ドジャース戦の衛星中継では、ビジターゲームでも日本企業の広告を見かけることが珍しくなくなった。本拠地・ドジャースタジアムに広告出資できなかった日本企業の新しい取り組みである。

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「マーケティング部門を担当している、ロン・ローゼン球団副社長が昨シーズン後半、日本からロサンゼルスにやってくる観光客の80パーセントがドジャースタジアムにやってくると“豪語”し、日本語で『O.MO.TE.NA.SI』と言って笑っていました」（現地記者）

ドジャースタジアムには今季、30社以上の日本企業が広告出稿し、日本円で199億円をもたらしたという。また、今季から新たに衣料品メーカー「ユニクロ」ともパートナーシップを結んでおり、新規契約を希望する日本企業からの問い合わせも続いているそうだ。大谷翔平（31）、山本由伸（27）、佐々木朗希（24）の、“日本人トリオ”の活躍が影響しているのはもちろんだが、現地では新たな日本人メジャーリーガーの獲得も噂されていた。

米スカウトも注目（阪神タイガースの公式Instagramより）

「7月11〜12日（現地時間）に開かれる米ドラフト会議に先駆け、指名候補が実技アピールや身体検査を行う『2026年MLBドラフト・コンバイン』が開かれるのですが、スタンフォード大学の佐々木麟太郎（21）、昨季のNPBドラフトでオリックスから6位指名を受けたジョージア大学の投手、石川ケニー（22）らも受験することが分かりました。昨年のドラフト・コンバインを受験した309人中、256人が実際にMLBドラフトで指名されています。贅沢税のラインを超え、トレードなどで上位指名権を喪失しているドジャースが、話題作りで佐々木を指名するとの見方も浮上しています」（前出・同）

MLBドラフトも、ウェーバー制（前年度の成績が低いチームが優先）で指名が進められていく。佐々木獲得の可能性も含め、ドジャースの強い資金力が反映されるのは、やはりポスティングシステムで米球界挑戦を目指す、新たな日本人選手の獲得とトレードだ。

サトテルを狙う球団

去る5月12日、神宮球場で行われたヤクルト対阪神の一戦をフィラデルフィア・フィリーズのプレストン・マッティングリーGMが視察していた。当然、その目的は佐藤輝明（27）である。マッティングリーGMは佐藤の名前こそ出さなかったが、

「（フィリーズは）日本のスター選手を獲得した実績はないが、その体制の強化を進めている」

と言い切った。さらにホワイトソックス・村上宗隆（26）や、ブルージェイズ・岡本和真（29）の活躍を指して、「かつての日本人野手と言えば俊足巧打のタイプ、今は長打力が期待できるなどイメージも変わりつつある」との持論も展開していた。佐藤に興味を示しているメジャーリーグ球団は少なくないが、こんな見方もされている。

「もし、佐藤がこのまま本塁打、打点、打率のリーグトップを争い、今オフにポスティングシステムに掛けられたら、交渉は4年総額6400万ドル（約100億円）がスタートラインになると目されています。フィリーズが出てきたとなれば、さらに年俸額は上がるでしょう。そもそも、フィリーズには御年70歳になる名物編成マン、デーブ・ドンブロウスキー氏がいます。フィリーズが5球団目の編成トップで、過去2球団をワールドシリーズ制覇に導いた敏腕GMです。ドンブロウスキー氏が編成本部長、マッティングリー氏がGMという二人体制ですが、マッティングリー氏を後継者として育成しています。今年39歳の同氏に手柄を立てさせるため、フィリーズが総掛かりで佐藤を獲りに行くのでは」（米国人ライター）

「マネー戦争」になれば、それに対抗できるのは、やはりドジャースだけだ。佐藤が加われば、ドジャースタジアムに広告を出したいとする日本企業はさらに増えるだろう。もっと言えばドジャースには戦力的事情もある。正三塁手のマックス・マンシーは今年8月に36歳を迎え、長く4番を任されてきた正一塁手のフレディ・フリーマンも37歳になる。ユーティリティのエンリケ・ヘルナンデスも33歳となり、契約は27年で終了となる。次世代の主砲として、三塁と外野の両方が守れる佐藤は是が非でも欲しい選手なのだ。

「25年の東京シリーズで、佐藤は左腕のブレイク・スネル（33）から本塁打を放っています。左打者の被打率が低かったスネルから打ったということで、以来、ドジャースは赤丸チェックで佐藤を見てきました」（前出・同）

「Dodgers Nation」でも「ドジャースも日本人スラッガーを視察している」とし、「Satoが注目を集めていることは疑いの余地がない」と伝えていた。

「DeNAの牧秀悟（28）を調べているMLB球団もあります。今は故障で試合に出ていませんが、佐藤を逃がしたチームが牧にアタックするシナリオも考えられます」（同）

村上も…

もっとも、米フリーエージェント市場で、日本人スラッガーの評価が高まったのは村上の活躍が大きかった。三振の多さや速球に差し込まれる欠点から交渉を見送ったMLB球団も出たが、いざ試合に出れば、一時はア・リーグ本塁打王争いのトップにも立つ活躍を見せていた。故障で負傷者リスト（IL）入りした今も、「ホワイトソックスとの2年契約を全うしない」と、トレードでの“強奪説”が絶えず、「まさかドジャースに？」というジョークも球団公式SNSに書かれていた。

日本人選手の総獲りとまでは言わないが、ドジャースの獲得リストに日本人選手が多く含まれているのは間違いないようだ。

デイリー新潮編集部