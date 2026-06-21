◆米大リーグ カブス６―８ブルージェイズ（２０日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２０日（日本時間２１日）、敵地・カブス戦に「５番・三塁」でフル出場し、５―５で同点の８回１死一、二塁の４打席目に、左中間へ１３日（同１４日）の本拠地・ヤンキース戦以来６試合ぶりの本塁打となる１６号勝ち越し３ランを放った。メジャー１年目の１６発は０３年松井秀喜（ヤンキース）に並び、日本人１年目では４位タイに浮上した。試合後の岡本の主な一問一答は以下の通り。

―８回の勝ち越し３ラン。打席を振り返って。

「（打線が）つながって、つながって、自分もこれは、まわって来るだろうなっていうのがありましたし、雰囲気的にもあの回、いけるな、っていうのがあったと思います。ゲッツー打つくらいなら、フライか三振か。追い込まれれば、何とか走者を進められるようにできると思っていました。ホームランになったことが一番良かったと思いますけど、ああいう流れの中で、自分も続いていけて良かった。打てる球を強く打てたことが一番です」

―打球の伸び方をどうみていましたか。

「『入ってくれー』と。しっかりと振り抜けたので、何とか（フェンスを）越えてくれと思いながら（打球を）見ていました」

―前日は大敗（２●１６）、この日は０−５から大逆転。

「今日の逆転の勝利は、明日につながっていくと思うし、こう粘り強くやっていくことがいいと思います。きょう１日で言えば、打てて良かったと思います。ただ、また明日も試合がありますし、またしっかり準備していきたいと思います」

―伝統あるリグレーフィールドでの一発。喜びは。

「それはね、もうここだからというのは関係なく、ああいう場面で打てるのはいつもうれしいことですし、またそういう場面が来た時、良いものを出せるようにしたいです。相手があることなので、状態が良くても、打てることも打てないこともある。仕留められて良かったです」

―連日中継ぎ陣のパフォーマンスをどうみていますか。

「連戦の中で毎日毎日、粘り強く投げてくれている。守る方としても、ミスしないで、アグレッシブにいきたいと思っています」

―１６号で松井さんの１年目に並びました。

「それは、意識しないです。本当に目の前の試合に全力で戦いたいと思っています。ただ、松井さんやみなさんがプレーされてきたお陰で、こうやって道が広がって、今僕もプレーできていると思います。僕自身も、そういう立場になるかもしれない。また次に続く選手もいると思いますので、僕もまだまだですけど、頑張りたいと思います」

―明日２１日（日本時間２２日）は今永と３年ぶりに対戦する。

「勝つことが一番なので。そこに自分も貢献できるように頑張りたいと思います」