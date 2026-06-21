他人の心配ばかりしていたら秀吉ではない

日本史家の磯田道史氏が今年5月、読売新聞朝刊の「古今をちこち」という連載に、〈現代の歴史ドラマは豊臣秀吉を明るく可愛く描きすぎだと感じる〉と書いていて、「ほんとうにそうだ！」と思わず膝を打った。そこには続けてこう書かれていた。〈秀吉は稀代の政治家だ。戦国時代でもある。徹頭徹尾、自分のために生きており、ご多分に漏れず、陰湿なやり口もある〉。

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実際、今年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』でも、秀吉は「自分のために生きて」いるようには見えず、他人の心配ばかりしている。その時点でもう秀吉ではないし、他人への配慮を重ねていたら、百姓の家に生まれながら天下を獲るという離れ業をなすことなど、到底できなかっただろう。むろん弟の秀長も、そんな秀吉の命に従いながら支え、一緒に行動したのだから、相当な策略家だったはずだ。主人公だからといって、とことんヒューマニストとして描くのはいかがなものか。

秀長を演じる仲野太賀、秀吉を演じる池松壮亮

第22回「播磨大誤算」（6月7日放送）では、羽柴秀吉（池松壮亮）は、自分を頼ってきた尼子勝久（渡邉蒼）と山中幸盛（廣瀬友祐）に上月城（兵庫県佐用町）の守備をまかせながら、彼らを見殺しにしてしまった。織田信長（小栗旬）が援軍を送るのを断念したのが理由だが、秀吉はショックのあまり、一時的に一切の記憶を失ってしまった。

そこには、人を負い込み、残虐な目に遭わせるのはいつも信長（と息子）で、そのために明るいヒューマニストの秀吉（と弟）は、いつも苦しめられたり、苦労を強いられたりしている、というパターンが見出せる。だが筆者は、歴史をこのように単純化しないほうがいいと考える。とりわけ、常に生きるか死ぬかの瀬戸際で判断を求められた戦国時代の歴史ほど、パターンに落とし込むのが不向きなものはない。

人命救助にこだわる秀吉と秀長の「？」

第24回「軍師官兵衛！」（6月21日放送）にも、そういう場面が登場するようだ。天正7年（1579）11月、荒木村重（トータス松本）の有岡城（兵庫県伊丹市）が陥落する。そうなると、村重と共同戦線を張って別所長治（下川恭平）が籠城していた三木城（兵庫県三木市）も、落ちるのは時間の問題となった。

各種の史料を見るかぎり、三木城に対して秀吉は手段を選ばなかった。むろん、秀長も秀吉に従い、一緒に攻撃していた。では、そんな三木城攻めが『豊臣兄弟！』でどのように描かれるか、最初に確認しておきたい。

有岡城が陥落して秀吉は安堵するが、小一郎（仲野太賀、のちの秀長）は、有岡城に籠城していた多くの命を救えなかったことを悔いている。たしかに、有岡城に残された人質六百数十人は、残酷な方法で虐殺されたので、目にした人はかなりの衝撃を受けたと『信長公記』も記している。しかし、年明けの三木城攻めに当たっては、気持ちを切り替えないと味方に犠牲が出てしまう。

それでも『豊臣兄弟！』の小一郎は、人命救助にこだわり続ける。対して信長の嫡男の信忠（小関裕太）は、播磨（兵庫県南西部）の者たちが二度と歯向かわないように、見せしめとして三木城に籠る人たちを皆殺しにするように主張する。これに小一郎は猛然と反論するが、信忠は聞き入れない。

最後は、黒田官兵衛（倉悠貴）が仲介して信忠を説得。その結果、秀吉が別所長治に降伏を促し、長治の命と引き換えに城兵は救われて、めでたし、めでたし、となるようだ。しかし、伝えられている三木城攻めは、そんな生易しいものではなかった。

数百人が死んで悔いる秀長は数千人を餓死させた

そもそも、秀吉による1年10カ月にわたった三木城攻めは、きわめて残酷だったが、一方で合理的でもあった。この時代、武将ならだれでも、自軍の兵士の損失をできるだけ少なくするため、真っ向からぶつかる野戦は可能なかぎり避け、自軍には被害がでない兵糧攻めや水攻め、調略による寝返り工作などに頼るのが定石だった。

そこで秀吉は、三木城に対しては徹底した兵糧攻めを行った。城の周囲に40もの付城（敵の城に対峙して築く臨時の城）を築いて包囲し、食糧の補給をすっかり断ち切ったのだ。その結果、三木城内は「三木の干殺し」として知られる、きわめて凄惨な状況に陥った。食糧が底をついてからは、牛馬のほか壁の土や草の根まで食べ尽くされ、ついには餓死者の肉まで食されたと伝わる。城内には別所氏に同調した武士とその家族のほか、浄土真宗の門徒なども含め、約7,500人が立て籠っていたが、そのうち1,000人から数千人が餓死したと記録されている。

『豊臣兄弟！』の秀長は前述のように、有岡城の六百数十人の人質が信長に殺されたことを深く悔いて、三木城の籠城者を救うように強く訴える。しかし、そもそも秀吉と秀長が仕かけた三木城攻めによって、有岡城の犠牲者の何倍もの人数が餓死していたのである。仲野太賀演じる小一郎のように、人命救出がそれほど大事なのなら、「三木の干殺し」なる戦術など、絶対とるべきではなかった、ということになってしまう。

籠城者の皆殺しなど残酷なことを言い出すのは、『豊臣兄弟！』の定石どおり、信長の嫡男の信忠で、豊臣兄弟は人命優先のヒューマニストとして描かれている。だが、ヒューマニストが何千人も餓死するような戦術をとるだろうか。これだけの餓死者を出しながら、秀吉と秀長はまったく悔いていなかった。そのことは、それから天正10年（1582）6月2日に起きた本能寺の変までの2年余りのあいだに、「鳥取城の渇え殺し」「備中高松城の水攻め」と、同じ戦術を2回も繰り返していることからわかる。

戦国時代の考え方からかけ離れている

また、『豊臣兄弟！』では、最後は秀吉が三木城を訪れて降伏をうながし、別所長治が切腹する代わりに、家臣やその家族は救われるようだ。しかし、三木城の落城はそんなに穏やかなものではなかった。

天正8年（1580）1月6日、秀吉と秀長は籠城者が飢え切った三木城への総攻撃を開始し、17日に別所長治以下、叔父の賀相、弟の友之の3人が切腹した。では、残りの城兵らはどうなったかというと、秀吉と蜂須賀正勝が宇喜多直家に伝えたところでは、一カ所に押し込められ、ことごとく殺されたという（『沼本家文書』）。秀吉が土佐（高知県）の長宗我部元親に宛てた手紙にも、城兵の首はことごとくはねたと書かれている。

つまり、残酷な仕打ちや凄惨な殺戮は、決して織田信長やその子たちの専売特許ではなかったのである。秀吉は必要とあれば、ある意味、信長以上に残酷なことを平気で行い、秀長もそれを平気で助けた。

それを現代の価値観で「残酷」と言い切るのは簡単だが、甘い顔をすれば、自分がいつ寝首をかかれるかわからなかった時代である。戦国の荒れた世を平定するためには、そのくらいの荒療治が必要だった、少なくとも必要だと信じられており、それを今日の価値観で判断してはいけないと思う。

ところが、残念ながら『豊臣兄弟！』では、兄弟を明るく、かわいく、温かい人間として描こうとして、彼らが行った残虐行為は描かないか、信長父子のせいにするかしている。ドラマ全体を否定するつもりはないが、ドラマで描かれる秀吉と秀長の発想が、戦国時代のものの考え方、また、史実における秀吉と秀長の考え方からかけ離れたものであることはまちがいない。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

デイリー新潮編集部