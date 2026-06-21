





【材料】（2人分）



フルーツトマト 3個

モッツァレラチーズ 100g

バジル 2枚

塩 適量

粗びき黒コショウ 適量

EVオリーブ油 適量



【下準備】



1、フルーツトマトをくし切りにする。モッツァレラチーズは半分に切ってから厚さ5mmに切る。







【作り方】



1、皿にフルーツトマトとモッツァレラチーズをのせ、塩と粗びき黒コショウを振る。バジルを小さくちぎって散らし、EVオリーブ油をまわしかける。







フルーツトマトのカプレーゼ【材料】（2人分）フルーツトマト 3個モッツァレラチーズ 100gバジル 2枚塩 適量粗びき黒コショウ 適量EVオリーブ油 適量【下準備】1、フルーツトマトをくし切りにする。モッツァレラチーズは半分に切ってから厚さ5mmに切る。【作り方】1、皿にフルーツトマトとモッツァレラチーズをのせ、塩と粗びき黒コショウを振る。バジルを小さくちぎって散らし、EVオリーブ油をまわしかける。

【No.2】薬味たっぷりでさっぱり爽快！コク旨冷や奴







【材料】（2人分）



絹ごし豆腐 1/2丁(160~200g)

ミョウガ 1個

ネギ(刻み) 大さじ 2

ショウガ 1/2片

白ゴマ 少々

しょうゆ 適量



【下準備】



1、絹ごし豆腐は半分に切る。ミョウガは縦半分に切ってさらに斜め薄切りにし、水に放って軽くもみ洗いして水気を絞る。ショウガは皮をむき、みじん切りにする。







【作り方】



1、器に絹ごし豆腐を盛り、ミョウガ、刻みネギ、ショウガをのせ、白ゴマを散らしてしょうゆを添える。







薬味たっぷり冷や奴【材料】（2人分）絹ごし豆腐 1/2丁(160~200g)ミョウガ 1個ネギ(刻み) 大さじ 2ショウガ 1/2片白ゴマ 少々しょうゆ 適量【下準備】1、絹ごし豆腐は半分に切る。ミョウガは縦半分に切ってさらに斜め薄切りにし、水に放って軽くもみ洗いして水気を絞る。ショウガは皮をむき、みじん切りにする。【作り方】1、器に絹ごし豆腐を盛り、ミョウガ、刻みネギ、ショウガをのせ、白ゴマを散らしてしょうゆを添える。

【No.3】ネバネバ食感が夏にぴったり！さっぱりオクラの和え物







【材料】（1人分）



オクラ 4本

塩 少々

塩昆布 適量



【作り方】



1、オクラは塩をかけ、転がして繊毛を取る(板ずりをする)。



2、熱湯に塩ごとオクラを入れてゆで、水に取る。粗熱が取れたら、水気をきってガクを切り落とし、3等分に切る。



3、ボウルに(2)、塩昆布を入れて和える。







オクラの塩昆布和え【材料】（1人分）オクラ 4本塩 少々塩昆布 適量【作り方】1、オクラは塩をかけ、転がして繊毛を取る(板ずりをする)。2、熱湯に塩ごとオクラを入れてゆで、水に取る。粗熱が取れたら、水気をきってガクを切り落とし、3等分に切る。3、ボウルに(2)、塩昆布を入れて和える。

一年でいちばん昼が長い夏至。暑さが増すこの季節には、シンプルで冷たい一品がやっぱり最高です。食欲が落ちがちな夏至の食卓を彩る、見た目も涼やかでおいしいレシピを厳選してご紹介します！■【人気レシピNo.1】とろ〜り濃厚！フルーツトマトのカプレーゼ夏至の食卓にぴったりなフルーツトマトのカプレーゼは、甘みが凝縮したフルーツトマトとモッツァレラチーズを重ねるだけのシンプルレシピ。トマトのジュワッと広がる濃厚な甘みと酸味に、とろ〜りクリーミーなチーズがからんで口の中で絶妙なハーモニーを奏でます。オリーブオイルをたっぷりかけることでコク旨に仕上がり、見た目も鮮やかで食卓がパッと華やぎます。暑い夏至の日に冷蔵庫でしっかり冷やしてからどうぞ！■【2位以降も絶品ぞろい】夏至においしい！冷たい副菜レシピツルンとなめらかな冷奴に、ネギ・ミョウガ・しょうがなど薬味をたっぷりのせたシンプルだけど絶品の一品です。夏至の暑さを吹き飛ばすさっぱりとした風味で、疲れた体にもやさしくしみわたります。ネバネバ食感が特徴のオクラを使ったシンプルな和え物。夏至の季節に旬を迎えるオクラは、さっぱりとした醤油ベースのタレとの相性が抜群で、暑い季節に食欲をそそる一品です。■夏至の食卓を涼やかに彩ろう今回ご紹介したカプレーゼ・冷や奴・オクラは、どれもシンプルで冷たく、夏至の食卓にぴったりなレシピです。手軽に作れるので、忙しい日の副菜としても大活躍！夏至の特別な日には、ぜひ旬の食材を使ったシンプルなレシピで食卓を彩ってみてください。(E・レシピ編集部)