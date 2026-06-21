俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は21日、第24話「軍師官兵衛！」が放送され、第6章「播磨攻略編」の幕が下りる。

＜※以下、ネタバレ有＞

荒木村重（トータス松本）に幽閉されて1年、小寺官兵衛（倉悠貴）は有岡城で心身共に限界を迎えていた。籠城を続ける村重と織田軍の戦は膠着状態にあったが、羽柴小一郎（仲野太賀）が兵糧の補給路を断つことに成功。妻・だし（山谷花純）の説得により、村重はついに投降の意思を固める。小一郎は織田信長（小栗旬）への取り次ぎを任され、だしに官兵衛への伝言を依頼。無駄な血が流れることなく戦も終わると思われた矢先…。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

次回予告には、「有岡城の戦い」（1578年・天正6年）の後に京・六条河原で処刑されるとみられるだしの姿。女優の桐谷美玲が好演した2014年の大河「軍師官兵衛」のだし役は敬虔なクリスチャンとして描かれ、第23話「半兵衛の遺言」（6月8日）で処刑される前、一族とともに讃美歌を歌った。今作はどうなるか。