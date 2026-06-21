南野陽子＆高橋みなみ＆現役アイドルが大阪梅田で“競演”へ 日曜日に『よんチャンTV特別編』生放送
大阪の梅田・茶屋町エリアで『ちゃやまち推しフェスティバル2026』『ちゃやまちアイドルパーク2026』（#ちゃいぱ）が20日と21日に開催中。MBSテレビはきょう21日、『よんチャンTV特別編 梅田に新祭典！推しフェス＆ちゃいぱ大推し祭SP』（後1：00〜2：30 ※関西ローカル）を生放送し、現地の熱狂を届ける。
【写真】『よんチャンTV特別編』高橋みなみ、現役アイドルグループたち登場
番組では、梅田の盛り上がりの様子を届け、昭和から令和までのアイドル＆推し活史を徹底分析する。
MCは、河田直也アナと清水麻椰アナが務め、ゲストに沢松奈生子、福田充徳のほか、昭和・平成のトップランナーとして、南野陽子、高橋みなみも迎え、世代ギャップを楽しみながら令和のアイドル文化をひもとく。
また、SWEET STEADY、fav meが中継出演。さらにグラングリーン大阪のロートハートスクエアうめきたに設けられた特設ステージから、CANDY TUNE、私立恵比寿中学、OCHA NORMAが生歌唱を披露する。
■『ちゃやまち推しフェスティバル2026』
アニメを中心にさまざまな「推し」「推し」への熱い思いを解放し、共鳴できる参加型イベントです。ここでしか見られない人気声優や俳優、アーティストのステージを大阪工業大学梅田キャンパス3F「常翔ホール」や「梅田芸術劇場」などで多数展開。さらに、MBS本社1階や能勢街道の野外ステージでは、人気キャラクターの着ぐるみやトークショーが無料で楽しめる。
■『ちゃやまちアイドルパーク2026』（#ちゃいぱ）
人気アイドル10組が出演。梅田芸術劇場でのスペシャルライブに加え、グラングリーン大阪には特設ステージが登場する。さらに、イベント前から街全体が“推し活”ムード一色となり、阪急三番街でのメッセージボード設置や、JR大阪駅でアイドルの限定メッセージ動画付き二次元コード探す企画、グラングリーン大阪でのフォトスポットなど見どころ満載。
【写真】『よんチャンTV特別編』高橋みなみ、現役アイドルグループたち登場
番組では、梅田の盛り上がりの様子を届け、昭和から令和までのアイドル＆推し活史を徹底分析する。
また、SWEET STEADY、fav meが中継出演。さらにグラングリーン大阪のロートハートスクエアうめきたに設けられた特設ステージから、CANDY TUNE、私立恵比寿中学、OCHA NORMAが生歌唱を披露する。
■『ちゃやまち推しフェスティバル2026』
アニメを中心にさまざまな「推し」「推し」への熱い思いを解放し、共鳴できる参加型イベントです。ここでしか見られない人気声優や俳優、アーティストのステージを大阪工業大学梅田キャンパス3F「常翔ホール」や「梅田芸術劇場」などで多数展開。さらに、MBS本社1階や能勢街道の野外ステージでは、人気キャラクターの着ぐるみやトークショーが無料で楽しめる。
■『ちゃやまちアイドルパーク2026』（#ちゃいぱ）
人気アイドル10組が出演。梅田芸術劇場でのスペシャルライブに加え、グラングリーン大阪には特設ステージが登場する。さらに、イベント前から街全体が“推し活”ムード一色となり、阪急三番街でのメッセージボード設置や、JR大阪駅でアイドルの限定メッセージ動画付き二次元コード探す企画、グラングリーン大阪でのフォトスポットなど見どころ満載。