家族に「大腸がん歴」がある人は要注意？遺伝のリスクと定期的な大腸カメラの重要性【医師解説】

日本におけるがんの死亡数を部位別でみると、大腸がんは男性第2位、女性第1位となっています。しかし、早期に発見できれば内視鏡手術で完治が期待できます。そこで今回は大腸カメラと遺伝について「牛腸内科クリニック」の牛腸先生に解説していただきました。

監修医師：

牛腸 俊彦（牛腸内科クリニック）

昭和医科大学医学部卒業。その後、昭和医科大学横浜市北部病院、富士吉田市立病院、昭和医科大学消化器内科などで経験を積む。2024年、神奈川県藤沢市に位置する「牛腸内科クリニック（旧・牛腸内科医院）」の院長に就任。医学博士。日本消化管学会専門医・指導医、日本消化器病学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本肝臓学会専門医、日本内科学会認定医。日本スポーツ協会公認スポーツドクター、神奈川県難病指定医。

編集部

ほかに気をつけた方がいい症状はありますか？

牛腸先生

腹痛やお腹のハリにも気をつけましょう。これらはがんの症状として表れることが多く、がんがお腹の中で大きくなると腸を塞ぎ、便がたまってこのような症状が出るのです。

編集部

貧血にも注意が必要なのですか？

牛腸先生

はい。大腸がんが進行するとがん細胞から出血し、血液中の赤血球やヘモグロビンの量が減少してしまいます。そのため、全身の細胞に酸素が行き届かなくなり、貧血になるのです。慢性的に倦怠感、息切れ、動悸などの症状がみられる場合には注意が必要です。

編集部

大腸ポリープを治療したことがある人も、大腸がんのリスクが高いのですか？

牛腸先生

大腸ポリープには様々な種類があり、大腸がんと関係のないものもあれば、大腸がんの元になるものもあります。ほとんどの場合は良性ですが、大腸がんの9割は大腸ポリープが移行したものとされているため、現在では5mm以上のポリープは大腸カメラの検査をおこない、必要に応じて切除するのが一般的です。一度大腸ポリープができた人は繰り返しやすいので、定期的に大腸カメラで検査をする必要があります。

編集部

家族に大腸がんを発症した人がいる場合も要注意なのですね。

牛腸先生

そうですね。大腸がんには「遺伝性大腸がん」という種類があり、生まれつきの一部の遺伝子の異常が原因で大腸がんが発生します。遺伝性大腸がんは全ての大腸がんの5％程度とされており、親、兄弟、おじ、おば、おい、めい、いとこなどの血縁者に高頻度で大腸がんが発生することが判明しています。

※この記事はメディカルドックにて＜大腸カメラを受けるべき人の特徴10選 当てはまったら「大腸がん」リスク高め?【医師監修】＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。