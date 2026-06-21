開催：2026.6.21

会場：トゥルイスト・パーク

結果：[ブレーブス] 4 - 3 [ブリュワーズ]

MLBの試合が21日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとブリュワーズが対戦した。

ブレーブスの先発投手はクリス・セール、対するブリュワーズの先発投手はカイル・ハリソンで試合は開始した。

5回裏、4番 オジー・アルビーズ 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでブレーブス得点 ATL 1-0 MIL

6回表、4番 ゲーリー・サンチェス 3球目を打ってライトへの犠牲フライでブリュワーズ得点 ATL 1-1 MIL、5番 アンドルー・ボーン 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 ATL 1-2 MIL

7回表、1番 ジャクソン・チョウリオ 5球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでブリュワーズ得点 ATL 1-3 MIL

7回裏、6番 オースティン・ライリー 6球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでブレーブス得点 ATL 2-3 MIL

9回裏、4番 オジー・アルビーズ 4球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでブレーブス得点 ATL 4-3 MIL

試合は4対3でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのディラン・リーで、ここまで3勝0敗0S。負け投手はブリュワーズのアーロン・アシュビーで、ここまで10勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-21 07:40:30 更新